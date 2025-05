Il formaggio è uno dei prodotti colpiti dai nuovi dazi annunciati dagli Stati Uniti (immagine illustrativa). sda

Gli Stati Uniti amano il formaggio svizzero... per ora. Il Paese è terzo nel mercato di vendita dell'industria casearia. I nuovi dazi sulle importazioni e la debolezza del dollaro rendono le esportazioni poco redditizie. I produttori lanciano l'allarme.

Hai fretta? blue News riassume per te Le esportazioni di formaggio svizzero negli Stati Uniti sono in piena espansione, ma i nuovi dazi e la debolezza del dollaro minacciano gravemente il terzo mercato di vendita più importante.

Il Gruyère AOP, che rappresenta quasi la metà del volume delle esportazioni, è particolarmente colpito e ora è in difficoltà.

Nonostante le pressioni economiche e il crollo dei consumi, produttori come Emmi e Appenzeller si attengono alle loro strategie statunitensi, ma avvertono l'aumento degli oneri. Mostra di più

Il formaggio svizzero è un prodotto di culto che vende bene: circa il 40% di tutta la produzione di formaggio va all'estero, dal dolce al piccante, dall'Appenzeller al Tête de Moine.

La Germania e l'Italia sono i primi due clienti preferiti, per le esportazioni, ma al terzo posto c'è già un grande attore: gli Stati Uniti. Lo riporta il «Tagblatt».

Secondo l'organizzazione Switzerland Cheese Marketing, la Svizzera, solo nel 2024, ha esportato 8'774 tonnellate di formaggio per un valore di 114 milioni di franchi attraverso l'Atlantico.

Ma questo lucroso mercato è ora sull'orlo del baratro, a causa della politica doganale del presidente Donald Trump.

Uno shock con conseguenze

I prodotti caseari svizzeri sono già soggetti a un dazio del 10%, e inizialmente era stata annunciata una tassa del 31%. La notizia ha colpito il settore come un fulmine a ciel sereno.

All'assemblea dei delegati dei produttori di latte della Svizzera centrale, l'amministratore delegato Pirmin Furrer ha parlato di un «settore di esportazione di rilevanza sistemica».

Non c'è da stupirsi: il 2024 è stato il secondo miglior anno di esportazione di tutti i tempi, con un aumento delle vendite del 7,9%.

Ma ora si teme che questo slancio venga bruscamente frenato.

Da eroe dell'esportazione a bambino problematico

Il Gruyère AOP è particolarmente colpito. Quasi la metà delle esportazioni statunitensi proviene da questo formaggio. Ben 4'341 tonnellate hanno attraversato l'Atlantico.

Segue la variante dell'Emmentaler «Switzerland Swiss» e l'Original Emmentaler AOP con un rispettabile quantitativo di 400 tonnellate.

Perché il Gruyère è così popolare negli Stati Uniti? «Perché è il miglior formaggio!», afferma fiducioso Philippe Bardet, responsabile dell'organizzazione delle varietà di Gruyère.

Ma Bardet avverte: «I rivenditori ordinano meno o aspettano». Il motivo è l'incertezza dovuta ai dazi. Ma è ottimista: il Gruyère è posizionato nel segmento premium, «si potrebbero attuare aumenti di prezzo».

Esplosione dei prezzi e il rovescio della medaglia

Lo conferma anche l'azienda casearia Emmi. La portavoce Simone Burgener è molto chiara: «I nuovi dazi colpiranno soprattutto le specialità di alta qualità come il Gruyère AOP. E dobbiamo trasferire questi costi aggiuntivi ai nostri clienti negli Stati Uniti».

L'azienda impiega oltre 1'200 persone negli Stati Uniti e produce l'85% dei suoi prodotti a livello locale, ma il formaggio svizzero rimane una questione che le sta a cuore.

Ma non sono solo i dazi a preoccupare gli esportatori. Anche il tasso di cambio del dollaro è un peso. Per ora si aggira intorno agli 80 centesimi, un disastro per gli esportatori.

«Ricordo ancora i tempi in cui era a 2,30 franchi», dice Bardet. Il calo del tasso di cambio sta deprimendo anche il prezzo del cosiddetto latte B, utilizzato ad esempio per il formaggio in polvere.

L'industria casearia in crisi

La pressione economica è quindi duplice: i dazi fanno salire i prezzi, mentre allo stesso tempo c'è la minaccia di un calo della domanda, dato che i consumatori statunitensi possono permettersi meno.

La portavoce di Emmi avverte: «La situazione dei dazi potrebbe esercitare un'ulteriore pressione sul clima dei consumatori negli Stati Uniti».

L'organizzazione di varietà Appenzeller Käse sta cercando di contrastare la crisi con lungimiranza.

«Siamo fedeli alla nostra decisione di espandere ulteriormente il mercato statunitense», afferma il responsabile del marketing Reto Steiger.

Ma i problemi sono nell'aria.