  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra commerciale I dazi di Trump sono già costati alle case automobilistiche ben 12 miliardi

SDA

7.8.2025 - 15:48

Oltre alle tariffe, i colossi dell'auto si trovano ad affrontare anni di riorganizzazione e modifiche alle catene di approvvigionamento. (Foto archivio)
Oltre alle tariffe, i colossi dell'auto si trovano ad affrontare anni di riorganizzazione e modifiche alle catene di approvvigionamento. (Foto archivio)
Keystone

La guerra dei dazi di Donald Trump è già costata alle case automobilistiche globali 12 miliardi di dollari. A fare i conti è il Wall Street Journal, secondo il quale il conto salato potrebbe essere solo l'inizio.

Keystone-SDA

07.08.2025, 15:48

07.08.2025, 15:56

Oltre alle tariffe, i colossi dell'auto si trovano infatti ad affrontare anni di riorganizzazione e modifiche alle catene di approvvigionamento per adattarsi alla nuova realtà.

La politica di Trump punta a riportare la manifattura negli Stati Uniti e potrebbe accelerare il trend già in atto per produrre le auto più vicino a dove sono vendute.

I mercati automobilistici americano, cinese ed europei hanno già regole, tecnologie e preferenze dei consumatori diverse e questo sta incoraggiando i costruttori a produrre più localmente.

Una tendenza questa che potrebbe essere accelerata dalle mosse di Trump e dai dazi.

I più letti

Oltre 10'000 hotel fanno causa a Booking.com, che potrebbe dover sborsare tanti milioni
Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Il figlio di Francesco Totti sembra aver già chiuso la carriera da calciatore, ecco cosa farà
La Borsa svizzera chiude in rialzo, malgrado l'entrata in vigore dei pesanti dazi di Trump. Ecco perché
Trump gioca con la Svizzera: «Se non gli dai l'impressione di essere il capo, tira su un muro»

Altre notizie

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in rialzo, malgrado l'entrata in vigore dei pesanti dazi di Trump. Ecco perché

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in rialzo, malgrado l'entrata in vigore dei pesanti dazi di Trump. Ecco perché

Ecco perché. UBS dice addio alla NZBA, l'iniziativa globale per ridurre le emissioni a zero

Ecco perchéUBS dice addio alla NZBA, l'iniziativa globale per ridurre le emissioni a zero

Guerra commerciale. Parmelin e Keller-Sutter: «I colloqui con gli USA proseguono, eventuali sgravi alle imprese»

Guerra commercialeParmelin e Keller-Sutter: «I colloqui con gli USA proseguono, eventuali sgravi alle imprese»