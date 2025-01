Ora anche il negozio di Zurigo deve chiudere. Franz Carl Weber sta lentamente scomparendo. imago images/Geisser

Franz Carl Weber, il tradizionale marchio di giocattoli, sta per chiudere la sua filiale nella Bahnhofplatz di Zurigo. La trasformazione in un drugstore Müller segna la fine di un capitolo della storia del commercio al dettaglio svizzero.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo 143 anni, il tradizionale marchio svizzero di giocattoli Franz Carl Weber viene finalmente sostituito dalle filiali Müller.

Ora anche il negozio di punta nella Bahnhofplatz di Zurigo è destinato a chiudere.

La strategia di espansione di Müller sfrutta le sedi di FCW nel centro città per offrire un'ampia gamma di prodotti. Mostra di più

Il tradizionale marchio svizzero di giocattoli Franz Carl Weber (FCW) sta affrontando la sua definitiva scomparsa. In seguito all'acquisizione da parte della catena tedesca Müller lo scorso anno, la conversione dei negozi FCW in sedi Müller sta procedendo rapidamente. Il negozio di punta nella Bahnhofplatz di Zurigo sarà presto storia, come scrive l'«Aargauer Zeitung».

La scomparsa della filiale di Zurigo è stata annunciata a seguito di una richiesta di trasformazione in filiale Müller. Questo segna la fine di una storia lunga 143 anni, iniziata nel 1881 con l'apertura del primo negozio nella Bahnhofstrasse di Zurigo da parte di Franz Carl Weber. Quella che un tempo era una rete nazionale di oltre 50 negozi si è ora ridotta a 13 sedi, e anche queste non sono al riparo dalla conversione.

Il nuovo concept del negozio zurighese prevede un'ampia gamma di prodotti: oltre ai prodotti di drogheria e profumeria, verranno offerti articoli per la casa, calzetteria, cartoleria, articoli per animali domestici e altro ancora. I giocattoli, un tempo il fulcro di FCW, diventeranno in futuro una nota a margine.

Müller non ha risposto alle richieste di informazioni sulla strategia o sui restanti negozi FCW. Poco dopo l'acquisizione, il negozio online di FCW è stato spento e nei negozi sono stati affissi manifesti per pubblicizzare gli imminenti cambiamenti. L'ex proprietario Marcel Dobler aveva sottolineato all'epoca che il marchio FCW sarebbe rimasto, ma ora non è più così.

L'espansione di Müller

Müller sta perseguendo una strategia di espansione aggressiva in Svizzera. Con 91 negozi oggi - rispetto ai 69 della fine del 2022 - il gigante tedesco della vendita al dettaglio sta sfruttando le posizioni nei centri città che FCW è riuscita ad assicurarsi per decenni.

Gli esperti del settore sospettavano fin dall'inizio che Müller fosse meno interessato al marchio Franz Carl Weber che alle sue ambite location.

L'acquisizione da parte di Müller fa parte della storia travagliata di FCW: dopo essere stata fondata nel 1881, l'azienda è rimasta di proprietà della famiglia fino al 1984, quando è stata venduta a Denner.

I proprietari successivi, come il gruppo francese Ludendo (fallito nel 2016) e il gruppo tedesco Simba-Dickie, hanno cercato di rivitalizzare il negozio tradizionale, senza successo.

In arrivo altri rivenditori tedeschi?

Mentre Müller domina il mercato svizzero, altri rivenditori tedeschi stanno seguendo il suo esempio. Rossmann, la seconda catena di drugstore in Germania, ha aperto il suo primo negozio nel centro Emmen di Lucerna a dicembre e ha in programma oltre 150 altre sedi.

A differenza di Müller e Rossmann, il leader del settore DM rimane per il momento in disparte, ma si concentra su cooperazioni come la fornitura dei grandi magazzini Manor con i propri marchi.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.