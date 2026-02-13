I prezzi degli immobili residenziali hanno proseguito la loro inesorabile ascesa il mese scorso in Svizzera, anche se le disparità regionali sono relativamente significative, in particolare a Zurigo, ha indicato oggi il portale immobiliare Immoscout24.

Su base annua, il prezzo delle case è aumentato del 3,1% a giugno, raggiungendo 8'011 franchi al metro quadrato, mentre quello degli appartamenti è cresciuto del 4,5%, attestandosi a 9'526 franchi, hanno precisato la piattaforma immobiliare e la società di consulenza Cifi in una nota odierna.

La regione di Zurigo ha registrato la crescita più marcata dei prezzi per la proprietà per piani, con un aumento mensile del 2,3%, seguita dalla Svizzera centrale (+1,7%), dalla Svizzera nord-occidentale (+1,5%), dal Ticino (+1,1%) e dalla regione del Lemano (+0,4%). La Svizzera orientale – che comprende anche i Grigioni, Moesano compreso – (-0,6%) e la regione dell'Espace Mittelland (-0,5%) hanno invece registrato un calo.

Per quanto riguarda le case, emerge una diminuzione su base mensile in alcune regioni, con un calo nella Svizzera centrale (-3,2%), nell'Espace Mittelland (-1,3%) e nella Svizzera nord-occidentale (-0,7%). I prezzi sono invece rimasti stabili in Ticino e hanno accelerato nella Svizzera orientale (+2,1%), nella regione di Zurigo (+1,4%) e nell'Arco lemanico (+0,7%).