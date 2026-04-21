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L'aumento più importante dal 2009 I salari in Svizzera sono aumentati nel 2025, ecco di quanto e come mai

SDA

21.4.2026 - 10:14

L'anno scorso la combinazione di una inflazione in forte calo (0,2%) e di un aumento dei salari nominali dell'1,8% ha condotto a una progressione delle retribuzioni reali dell'1,6% per l'intera economia (foto d'archivio)
L'anno scorso la combinazione di una inflazione in forte calo (0,2%) e di un aumento dei salari nominali dell'1,8% ha condotto a una progressione delle retribuzioni reali dell'1,6% per l'intera economia (foto d'archivio)
Keystone

I salari in Svizzera sono aumentati lo scorso anno: il forte calo dell'inflazione e l'incremento delle retribuzioni nominali, ha portato a un consistente incremento dei salari reali e quindi a una crescita del potere d'acquisto.

Keystone-SDA

21.04.2026, 10:14

21.04.2026, 10:20

Nel 2025 i salari nominali sono progrediti in media dell'1,8%, allo stesso livello del 2024 e superando leggermente quello dell'1,7% registrato nel 2023, indica un comunicato odierno dell'Ufficio federale di statistica (UST).

La combinazione di un'inflazione in forte calo – pari allo 0,2% nel 2025, contro l’1,1% nel 2024 e il 2,1% nel 2023 – e di un aumento dei salari nominali – come detto dell’1,8% – ha determinato una crescita dei salari reali dell’1,6% per l'intera economia.

Si tratta dell'aumento più importante dal 2009 (+2,6%); incrementi comparabili erano stati osservati solo nel 2015 e nel 2020 (+1,5%).

L'evoluzione dei salari reali nel 2025 presenta tuttavia notevoli differenze a seconda dei vari settori, con variazioni comprese tra +0,2% e +3,1%, a dimostrazione dell'eterogeneità delle dinamiche salariali secondo le diverse attività economiche.

Nel settore industriale i salari nominali sono cresciuti in media dell'1,5% (2024: +1,5%; 2023: +2,1%). A livello di gruppi di rami economici, il settore delle costruzioni ha segnato un incremento dell'1,3%. mentre le attività manifatturiere nel complesso hanno registrato un aumento dell'1,7%. All'interno di quest'ultima, gli andamenti salariali variano a seconda dei comparti, con aumenti compresi tra +0,7% e +3,1%. Il ramo «cokeria e raffinazione, industria chimica e farmaceutica» ha registrato la crescita più sostenuta (+3,1%).

La fabbricazione di prodotti in metallo (+2,4%) come quella di computer, prodotti di elettronica, ottica, orologi e apparecchi elettrici (+2,3%) hanno registrato aumenti superiori alla media del settore. Invece, per la fabbricazione di macchinari, apparecchiature e mezzi di trasporto è stato rilevato una progressione più contenuta (+0,7%).

Nel settore dei servizi, i salari nominali sono aumentati in media dell'1,9% nel 2025, con una crescita leggermente superiore a quella osservata nell'industria. Gli aumenti variano a seconda dei rami, con incrementi compresi tra lo 0,4% e il 3,3%.

La branca «Servizi di alloggio e ristorazione», come quella dei trasporti e dei servizi di corriere, hanno registrato aumenti vicini alla media del settore (+1,7%). Le crescite più consistenti sono state osservate nell'amministrazione pubblica (+3,3%) e nelle attività professionali, scientifiche e tecniche (+2,6%), mentre il commercio (+1,5%) è cresciuto leggermente al di sotto della media settoriale.

I salari nominali sono rimasti invece relativamente stabili nella sanità, nella assistenza medico-sociale e nell'azione sociale (+0,4%), così come nelle attività di servizi amministrativi e di supporto (+0,7%).

Considerando l'insieme dei settori, i salari delle donne sono aumentati in media del 2,3% in termini nominali, mentre quelli degli uomini sono cresciuti dell'1,5%.

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