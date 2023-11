L'Ufficio federale della statistica ha pubblicato un rapporto sui costi e il finanziamento dei trasporti Keystone

Nel 2020, i trasporti in Svizzera sono costati quasi 11'000 franchi per abitante. In totale, il trasporto motorizzato stradale, ferroviario e aereo ha causato costi per 92,5 miliardi di franchi, che non sono stati coperti completamente.

Rispetto al 2019, le spese sono diminuite solo leggermente del 3% nonostante la forte riduzione della mobilità dovuta alla pandemia di Covid-19, indica l'Ufficio federale di statistica (UST) in un rapporto pubblicato oggi.

I costi del trasporto motorizzato su strada e su rotaia sono diminuiti dell'1% rispetto all'anno precedente. Il traffico aereo, particolarmente colpito dalla crisi del coronavirus, ha subito invece un brusco calo del 39%.

Tre quarti delle spese sono state attribuite al trasporto passeggeri, il resto al trasporto merci: 56,8 miliardi sono stati i costi dei mezzi di trasporto; 15,1 miliardi sono stati spesi per le infrastrutture; 9,8 miliardi sono stati i costi dovuti agli incidenti; 10,8 miliardi di franchi sono stati attribuiti a danni ambientali e sanitari.

La voce più importante: trasporto privato

Il trasporto privato motorizzato di persone è costato circa 52,1 miliardi di franchi nel 2020 (2019: 52,5 miliardi di franchi). Il 75% è stato pagato dagli utenti, il 13% dalla collettività e il 12% dal settore pubblico.

Tenendo conto di tutti i trasferimenti (imposta sugli oli minerali o imposta cantonale sui veicoli), il trasporto privato ha coperto l'88% dei suoi costi. 6,4 miliardi di franchi svizzeri sono stati trasferiti ai cittadini come costi per incidenti, ambiente e salute.

Trasporto pubblico come nel 2019

Il trasporto pubblico su strada è costato 4,2 miliardi di franchi, lo stesso importo dell'anno precedente. Il trasporto ferroviario di passeggeri è costato 9,9 miliardi di franchi.

Tenendo conto dei trasferimenti, gli utenti hanno sostenuto 3,2 miliardi di franchi dei costi finali e le finanze pubbliche 5 miliardi. Le aziende di trasporto hanno assorbito perdite per 1,1 miliardi.

Con un calo del 72% del numero di passeggeri, il trasporto aereo è costato 4,2 miliardi di franchi. 2,3 miliardi sono stati sostenuti dagli utenti. 600 milioni sono stati sopportati dal pubblico in generale come costi sanitari e ambientali.

mp, ats