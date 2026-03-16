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Biotecnologia Cambio al vertice per Idorsia: la CEO Srishti Gupta lascia la carica dopo soli 8 mesi

SDA

16.3.2026 - 10:01

Idorsia deve cercare un nuovo numero uno.
Idorsia deve cercare un nuovo numero uno.
Keystone

Cambio al vertice per Idorsia, azienda biotecnologica renana: la presidente della direzione Srishti Gupta – che è anche moglie del CEO di Novartis Nas Narasimhan – ha rassegnato le dimissioni, lasciando l'incarico dopo soli otto mesi e mezzo dall'entrata in funzione.

Keystone-SDA

16.03.2026, 10:01

16.03.2026, 10:41

La manager con laurea in medicina conseguita a Harvard (Usa) lascia anche il consiglio di amministrazione (Cda).

L'annuncio è arrivato oggi direttamente dalla società, che in una nota ufficiale ha spiegato come la 49enne e il Cda abbiano concordato «di comune accordo» la sua uscita di scena. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni specifiche che hanno portato alla decisione.

La dirigente sposata con Narasimhan – che in queste settimane ha fatto parlare di sé fra l'altro per il suo compenso da capogiro: 25 milioni di franchi incassati per il 2025 – aveva assunto la guida di Idorsia nel luglio dello scorso anno, raccogliendo l'eredità di André Muller, il quale era stato a sua volta costretto a lasciare l'azienda in modo improvviso. Prima della nomina a CEO, Gupta faceva già parte del Cda di Idorsia dal 2021.

La società ha intanto già avviato la ricerca di un nuovo numero uno. Per garantire la continuità operativa Jean-Paul Clozel – attuale presidente del Cda, fondatore dell'azienda e a lungo CEO – assumerà la responsabilità ad interim della gestione delle attività quotidiane fino alla nomina del successore. In vista dell'assemblea generale degli azionisti prevista per il 6 maggio saranno inoltre proposti nuovi candidati indipendenti per l'elezione nell'organo di conduzione strategica.

La reazione della borsa alle novità odierne è stata negativa: alle 09.30 l'azione Idorsia perdeva oltre il 12% a circa 3 franchi. Dall'inizio di gennaio il valore è arretrato del 28%, mentre positiva è la performance su un anno (+144%) e negativa è quella su un lustro (-89%).

Idorsia è nata da uno scorporo di attività di Actelion, dopo che questo gruppo, nel 2017, è stato rilevato dal colosso Johnson & Johnson. La società ha sede ad Allschwil (BL) ed è quotata in borsa dal giugno 2017. Negli scorsi anni non erano mancate le notizie negative, con fra l'altro l'annuncio di licenziamenti. Oggi l'azienda punta in particolare su QUVIVIQ (principio attivo: daridorexant), un farmaco per l'insonnia cronica negli adulti.

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