Alla luce delle politiche e delle condizioni di mercato esistenti, la capacità globale di energia rinnovabile crescerà fino a 7300 Gigawatt nel periodo 2023-28.

Tuttavia nonostante l'aumento senza precedenti degli ultimi 12 mesi di quasi 510 gigawatt, il mondo deve fare di più per triplicare la capacità entro il 2030, come stabilito dalla Cop28 di Dubai. Lo indica 'Renewables 2023' l'ultimo rapporto annuale sul mercato delle rinnovabili dell'Agenzia internazionale dell'energia (Iea).

Il mondo ha aggiunto il 50% in più di capacità rinnovabile nel 2023 rispetto al 2022 e i prossimi cinque anni vedranno la crescita più rapida di sempre, ma la mancanza di finanziamenti per le economie emergenti e in via di sviluppo è un nodo chiave, rileva la Iea.

Il direttore esecutivo Fatih Birol spiega che «la capacità rinnovabile globale è sulla buona strada per aumentare di due volte e mezzo entro il 2030 ma non è ancora sufficiente rispetto all'obiettivo di triplicare.

I governi hanno gli strumenti necessari per colmare il divario», afferma Birol secondo cui «la sfida più importante per la comunità internazionale è il rapido aumento dei finanziamenti e della diffusione delle rinnovabili nella maggior parte delle economie emergenti e in via di sviluppo, molte delle quali vengono lasciate indietro.

Il successo per raggiungere l'obiettivo di triplicare le rinnovabili dipenderà da questo».

La crescita maggiore è stata in Cina

Il solare fotovoltaico e l'eolico, spiega l'Agenzia fondata dall'Ocse, contano per il 95% dell'espansione e le energie rinnovabili sorpasseranno il carbone e diventeranno la principale fonte di produzione elettrica globale entro l'inizio del 2025. Ma serve di più.

Nel rilevare che la capacità mondiale di generare elettricità rinnovabile si sta espandendo più rapidamente che in qualsiasi momento degli ultimi tre decenni, la Iea spiega che l'anno scorso la crescita maggiore c'è stata in Cina, che ha commissionato una quantità di energia solare fotovoltaica pari a quella che il mondo intero ha fatto nel 2022, mentre l'incremento dell'energia eolica in Cina è stata del 66% su base annua.

Anche l'aumento della capacità di energia rinnovabile in Europa, Stati Uniti e Brasile ha raggiunto livelli massimi storici.

Il rapporto indica che un'attuazione più rapida delle politiche può spingere la crescita della capacità di energia rinnovabile del 21% in più rispetto alla previsione principale, il che spingerebbe il mondo ad essere sulla buona strada per soddisfare l'impegno globale di triplicazione delle rinnovabili.

L'eolico più in difficoltà del solare, ecco perché

Si prevede che la diffusione del solare fotovoltaico e dell'eolico onshore fino al 2028 sarà più che raddoppiata negli Stati Uniti, nell'Unione Europea, in India e in Brasile, rispetto agli ultimi cinque anni.

I prezzi per i pannelli del solare fotovoltaico nel 2023 sono diminuiti di quasi il 50% su base annua e si stima che la capacità produttiva globale raggiungerà i 1100 Gw entro la fine del 2024, superando significativamente la domanda.

Al contrario, l'industria eolica (al di fuori della Cina) si trova ad affrontare un ambiente più difficile a causa di una combinazione di continue interruzioni della catena di approvvigionamento e costi più elevati e tempistiche lunghe per i permessi, che richiedono una maggiore attenzione politica, spiega la Iea.

E i biocarburanti?

Quanto all'idrogeno prodotto da rinnovabili, il rapporto afferma che di tutti i progetti per questa decade annunciati a livello mondiale solo il 7% della capacità proposta sarà operativo entro il 2030 e per questo hanno bisogno di un sostegno politico.

Mentre nel settore dei biocarburanti si prevede che le economie emergenti, guidate da Brasile e India, traineranno il 70% della domanda globale nei prossimi cinque anni, quando i biocarburanti inizieranno a mostrare il loro vero potenziale in settori 'hard to abate' come i viaggi aerei e la sostituzione di carburanti altamente inquinanti come il diesel.

Ma questo non sta accadendo abbastanza velocemente per cui occorre un aumento della domanda entro il 2030.

