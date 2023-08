L'impresa ha presentato ricorso. Keystone

IGEA Pharma va allontanata dalla borsa svizzera: lo ha deciso SIX Exchange Regulation (SER), l'istanza indipendente in seno al gruppo finanziario SIX che opera come sorvegliante delle società quotate sul mercato di Zurigo.

L'impresa interessata – con sede in Olanda, ma con radici italiane, e attiva nei comparti del benessere e degli integratori alimentari – però non ci sta e ha interposto ricorso.

Il cosiddetto delisting avverrà il 6 novembre, ha indicato ieri mattina SER. Le negoziazioni delle azioni era peraltro già state sospese all'inizio di giugno per via della «solvibilità seriamente discutibile» dell'azienda. Secondo SER l'impresa non aveva inoltre presentato il suo rapporto annuale 2022 entro i termini previsti, nonostante diverse proroghe della scadenza.

In serata è però giunta la reazione di IGEA Pharma: stando alla società gli sforzi del nuovo consiglio di amministrazione, entrato in carica solo alla fine di aprile, non sono stati sufficientemente apprezzati. La decisione di SER viene considera dannosa per il proseguimento delle attività dell'azienda: da qui il mandato ai legali di impugnare il provvedimento.

hm, ats