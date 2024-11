Le FFS e il canton Zurigo testeranno le auto senza conducente per i trasporti pubblici. (immagine d'illustrazione) Keystone

Il canton Zurigo e le FFS testeranno dalla primavera 2025 le auto senza conducente per i servizi di trasporto pubblico da e verso le stazioni. Il progetto pilota partirà nella regione periferica della Furttal, a nord di Zurigo.

SDA

Le FFS e il cantone sono convinti che i servizi automatizzati offrano grandi opportunità, soprattutto nel trasporto pubblico. Questi potrebbero essere gestiti in modo economico e flessibile e migliorare ulteriormente i servizi, in particolare nelle aree rurali e nelle periferie urbane, scrive oggi una una nota il canton Zurigo.

Auto senza conducente

Come regione pilota è stata scelta la valle del Furttal, nell'Unterland zurighese. La struttura degli insediamenti, le dimensioni e la rete di trasporto pubblico esistente, con una linea centrale della S-Bahn, la rendono particolarmente adatta al progetto.

L'obiettivo è di avere vetture che saranno controllate da un software e si muoveranno nel normale traffico stradale senza nessuno al volante.

Nelle prossime settimane e mesi verranno preparate le basi necessarie per i primi test, previsti per la primavera del 2025. Prima di essere utilizzate sulle strade, le vetture automatizzate saranno testate per motivi di sicurezza con dei conducenti. La piena automazione sarà introdotta gradualmente.

«Fra i primi in Europa»

I veicoli saranno monitorati a distanza da un centro di controllo. «La sicurezza è la priorità assoluta per i partner del progetto», si legge nella nota. Per garantirla in tutte le situazioni, i veicoli potranno richiedere, se necessario, l'assistenza umana.

«Il canton Zurigo sarà così fra i primi in Europa a impiegare veicoli senza conducente in una vasta area di trasporto pubblico», afferma nella nota la consigliera di Stato Carmen Walker Späh (PLR), responsabile del Dipartimento dell'economia.

In futuro anche dei minibus

Il Cantone mette a disposizione un finanziamento iniziale di 3,8 milioni di franchi, mentre le FFS finanziano il progetto con 1 milione di franchi all'anno per una durata massima di cinque anni. La realizzazione pratica del progetto è stata affidata all'organizzazione no-profit Swiss Transit Lab (STL), fondata nel 2019.

Inizialmente saranno disponibili diverse auto, che potranno essere ordinate a pagamento tramite un'apposita applicazione. Il veicolo preleverà i passeggeri a una fermata predefinita e li condurrà alla destinazione desiderata. In una fase successiva saranno utilizzati anche dei minibus.

