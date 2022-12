Il capo di Gazprom ammette: «2022 anno molto difficile»

Gazprom ha ammesso le difficoltà emerse nell'anno che sta volgendo al termine. Keystone

Il CEO di Gazprom Alexei Miller ha riconosciuto oggi che il 2022 è stato «un anno molto difficile» per il suo gruppo, segnato da un grande cambio di strategia, con le esportazioni che ora si rivolgono all'Asia dopo la crisi tra Mosca e l'Occidente.

«Voglio sottolineare subito che il 2022, ovviamente, si è rivelato molto, molto difficile», ha dichiarato Miller nel corso di una conferenza stampa di fine anno. Il numero uno di Gazprom ha detto di aver notato «cambiamenti radicali nei mercati energetici», spinti dalle conseguenze delle sanzioni contro Mosca come rappresaglia per l'intervento militare in Ucraina.

SDA