Il capo economista di UBS: «Potrebbe andare ancora peggio»

Lunedì mattina i mercati azionari europei erano al ribasso, tanto che il capo economista di UBS Daniel Kalt ha parlato di «crollo». Il motivo sono i nuovi dazi punitivi statunitensi e le reazione di Cina ed Europa.

I dazi statunitensi del presidente Trump e le contromisure della Cina hanno innescato un brusco crollo del mercato azionario.

Lunedì mattina l'indice SMI è sceso bruscamente.

Il capo economista di UBS Daniel Kalt mette in guardia da possibili ulteriori misure tariffarie che potrebbero portare a una recessione globale.

Anche i fondi pensione risentono delle turbolenze del mercato, ma secondo Kalt sono sufficientemente diversificati.

I dazi statunitensi imposti dal presidente statunitense Donald Trump stanno colpendo pesantemente anche la Svizzera. Lunedì mattina lo Swiss Market Index (SMI) è sceso di quasi il 7%.

In un'intervista a «blue News», il capo economista di UBS Daniel Kalt ha dichiarato: «Naturalmente si tratta di un caso importante, dunque non è inappropriato parlare di "crash"».

In Svizzera, ma anche in altri mercati, il crollo è stato importante. Secondo Kalt, la responsabilità è da attribuire alle politiche dell'inquilino della Casa Bianca. «I dazi sono stati molto elevati. Ora abbiamo una serie di altri fattori che hanno messo ulteriore pressione sui prezzi». La Cina, ad esempio, ha reagito con contro-tariffe del 34%. «Anche l'Europa potrebbe ora prendere delle contromisure», ipotizza Kalt.

Secondo l'esperto, se Trump dovesse reagire di nuovo e imporre ulteriori dazi, le conseguenze potrebbero essere disastrose: «Potrebbero continuare a esserci forti fluttuazioni. È difficile stimare quando il mercato toccherà il fondo».

Il mercato azionario potrebbe anche muoversi nella direzione opposta. «Se si confronta il mercato azionario all'inizio di marzo, lo SMI era a 13'000 punti. Ora è sotto gli 11'000». Si tratta di un calo di circa il 17%. «Ma bisogna anche considerare che l'inizio del 2025 è stato molto forte», spiega Kalt.

Il 20 dicembre 2024 lo SMI si era attestato a 11'400 punti. In questo caso si tratterebbe di un calo di «solo» il 6%.

La grande recessione è in arrivo?

Da una prospettiva storica, l'economia dell'UBS afferma: «I mercati azionari stanno iniziando a incorporare nei prezzi uno scenario di recessione globale», ma non hanno ancora raggiunto questo punto.

In economia, una recessione è una fase di contrazione economica in cui l'attività diminuisce su un ampio fronte. Non si tratta solo di una breve oscillazione dei mercati, ma di un rallentamento evidente che colpisce interi settori dell'economia.

Anche i fondi pensione ne risentono

Si può notare che in alcuni casi anche i rapporti di copertura dei fondi pensione stanno diminuendo. Dobbiamo preoccuparci per il futuro? Daniel Kalt non crede: «Il grado di copertura di alcuni fondi pensione diminuirà, ma va detto che questi sono solitamente molto diversificati».

Hanno investimenti alternativi come l'oro o gli immobili. Anche i titoli di Stato sono aumentati a causa della situazione. Di conseguenza l'esperto afferma: «Non mi farei prendere dal panico per quanto riguarda le pensioni».