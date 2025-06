Raiffeisen avrà un nuovo direttore generale da dicembre. Keystone

Gabriel Brenna, direttore generale (CEO) della Liechtensteinische Landesbank (LLB) dal 2021, è stato nominato alla guida di Raiffeisen Svizzera.

Keystone-SDA SDA

Secondo un comunicato diramato stamani dalla cooperativa bancaria sangallese, il futuro CEO assumerà l'incarico il 1. dicembre.

Brenna subentra ad Heinz Huber, che ha lasciato il suo incarico a fine dicembre 2024 per assumere le redini della Banca Cantonale Grigione (BCG). Huber era diventato direttore generale di Raiffeisen nel gennaio 2019 in un momento «molto delicato» – secondo la stessa banca – succedendo a Patrik Gisel, che aveva lasciato il suo posto nel contesto della vicenda Vincenz, dal nome del suo predecessore Pierin Vincenz.

Fino a quando Brenna non assumerà il suo incarico, Christian Poerschke continuerà ad avere il doppio ruolo di CEO ad interim e responsabile del dipartimento finanze e servizi.

Brenna, cittadino svizzero e italiano, ha studiato al Politecnico federale di Losanna, all'università Carnegie Mellon (a Pittsburgh, Pennsylvania, USA) e all'università di Stanford (California, USA). Nel 2004 ha conseguito un dottorato presso il Politecnico federale di Zurigo.

Dal canto suo, in un comunicato, la LLB ha elogiato i risultati ottenuti da Brenna da quando è entrato a far parte della direzione nel 2012 ed è diventato CEO nel 2021. In attesa di trovare un sostituto, il direttore delle finanze Christoph Reich assumerà il ruolo di CEO ad interim. È già in corso una procedura di reclutamento.