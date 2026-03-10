  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nell'esercizio 2025 Il CEO di Partners Group guadagna meno, ma rimane tra i più pagati

SDA

10.3.2026 - 21:00

Partners Group è una realtà ben consolidata in Svizzera.
Partners Group è una realtà ben consolidata in Svizzera.
Keystone

Il CEO di Partners Group, David Layton, ha incassato per l'esercizio 2025 una retribuzione complessiva di 15,9 milioni di franchi, in leggero calo rispetto ai 16,9 milioni dell'anno precedente.

Keystone-SDA

10.03.2026, 21:00

10.03.2026, 21:33

Nonostante la flessione il manager statunitense si conferma comunque come uno dei dirigenti più pagati in Svizzera.

I dati emergono dal rapporto annuale pubblicato dalla società di investimento con sede a Baar, nel canton Zugo. L'intera direzione ha ricevuto compensi per 67,4 milioni di franchi, in diminuzione rispetto ai 69,8 milioni del 2024.

Layton, che era diventato co-CEO nel 2019 per poi assumere la guida esclusiva nel luglio 2021, è stato il primo non svizzero a sedere al vertice del colosso della gestione patrimoniale. Sotto la sua guida il gruppo ha aperto una seconda sede principale a Denver, nel Colorado (Usa).

Il presidente del consiglio di amministrazione, Steffen Meister, ha percepito 3,9 milioni di franchi. Ai tre fondatori Marcel Erni, Alfred Gantner e Urs Wietlisbach sono stati assegnati 2,7 milioni di franchi ciascuno.

Negli ultimi tempi l'azione Partners Group non ha fatto faville in borsa: dall'inizio di gennaio il titolo ha perso il 21% e negative sono anche le performance su uno (-37%) e cinque anni (-28%).

I più letti

Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
Un autopostale prende fuoco nel canton Friburgo, sei vittime e quattro feriti
Decisione drastica per la famiglia nel bosco: «La madre va allontanata dai figli»
Caterve di reti: il Bayern smonta e affonda l'Atalanta, l'Atletico schianta gli Spurs
Approvata la legge sull'imposizione individuale, pagherò di meno da quest'anno?

Altre notizie

Il bialncio. Risultati storici per l'aeroporto di Zurigo nel 2025, ma cala in borsa

Il bialncioRisultati storici per l'aeroporto di Zurigo nel 2025, ma cala in borsa

Piazze meno pazze. I mercati tirano il fiato: crollano petrolio e gas, mentre le borse europee rimbalzano

Piazze meno pazzeI mercati tirano il fiato: crollano petrolio e gas, mentre le borse europee rimbalzano

Il bilancio del 2025. Volkswagen dimezza l'utile, taglierà 50mila posti entro il 2030

Il bilancio del 2025Volkswagen dimezza l'utile, taglierà 50mila posti entro il 2030