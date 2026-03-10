Partners Group è una realtà ben consolidata in Svizzera. Keystone

Il CEO di Partners Group, David Layton, ha incassato per l'esercizio 2025 una retribuzione complessiva di 15,9 milioni di franchi, in leggero calo rispetto ai 16,9 milioni dell'anno precedente.

Nonostante la flessione il manager statunitense si conferma comunque come uno dei dirigenti più pagati in Svizzera.

I dati emergono dal rapporto annuale pubblicato dalla società di investimento con sede a Baar, nel canton Zugo. L'intera direzione ha ricevuto compensi per 67,4 milioni di franchi, in diminuzione rispetto ai 69,8 milioni del 2024.

Layton, che era diventato co-CEO nel 2019 per poi assumere la guida esclusiva nel luglio 2021, è stato il primo non svizzero a sedere al vertice del colosso della gestione patrimoniale. Sotto la sua guida il gruppo ha aperto una seconda sede principale a Denver, nel Colorado (Usa).

Il presidente del consiglio di amministrazione, Steffen Meister, ha percepito 3,9 milioni di franchi. Ai tre fondatori Marcel Erni, Alfred Gantner e Urs Wietlisbach sono stati assegnati 2,7 milioni di franchi ciascuno.

Negli ultimi tempi l'azione Partners Group non ha fatto faville in borsa: dall'inizio di gennaio il titolo ha perso il 21% e negative sono anche le performance su uno (-37%) e cinque anni (-28%).