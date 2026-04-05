Il CEO di Ringier Marc Walder sda

In Svizzera solo tre testate giornalistiche riusciranno a sopravvivere economicamente nel mondo digitale: la «NZZ», il «Blick» e «20 Minuten»: lo afferma in un'intervista alla «NZZ am Sonntag» il CEO di Ringier Marc Walder.

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Anche srf.ch rientra in questo gruppo, poiché è sovvenzionato, mentre il «Tages-Anzeiger» e i giornali di CH Media sono destinati al declino. Walder si dice convinto che l'intelligenza artificiale rivoluzionerà il mondo dei media.

Il presidente della direzione di Ringier ritiene che i modelli di business digitali non consentiranno di mantenere in vita le testate regionali e le pubblicazioni locali. Forse ci saranno ancora pubblicazioni di nicchia, ma saranno l'eccezione.

«Uno sguardo sobrio e pragmatico all'industria dei media» aiuta a valutare le decisioni strategiche. Nel digitale funzionerebbero solo due modelli, continua Walder: ampia portata – in Svizzera quindi «20 Minuten» e «Blick» – o nicchia di alto livello – ovvero nzz.ch.

«Massa o eccellenza»

Alla domanda se ciò significhi che il settore dei media seguirà la stessa strada di altri settori – IKEA o Ligne Roset, McDonald's o cucina stellata – Walder risponde: «Massa o eccellenza. Esatto».

In tutti i 15 paesi in cui Ringier è attiva, il gruppo editoriale vuole scoprire come sarà la redazione del futuro. L'intelligenza artificiale (IA) cambierà radicalmente il flusso di lavoro. Ma per capire cosa succede in politica, nella società e nello sport, c'è ancora bisogno di un buon giornalismo. «E per questo servono persone intelligenti che curino il flusso di notizie», sottolinea Walder.

«Quando scorro il feed di Instagram non riesco più a distinguere se il video è vero o no»

Oggi internet è invaso dal cosiddetto «AI-Slop» o «AI-Trash», ossia contenuti di bassa qualità e in grande quantità – testi, immagini, video, audio – generati dall'intelligenza artificiale.

Sulle grandi piattaforme di social media quasi la metà dei contenuti caricati in una giornata normale è già generata dall'IA.

«Quando la sera scorro il mio feed di Instagram per rilassarmi non riesco più a distinguere se il video è vero o no», si lamenta Walder. Questo è innanzitutto un male per tutte le piattaforme, perché l'esaurimento delle persone aumenta radicalmente.

Ma si tratta anche di un'opportunità per l'industria dei media. «Forse è addirittura l'ultima possibilità per il buon giornalismo», afferma il CEO di Ringier.