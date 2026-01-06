Chi vuole deve poter pagare in contanti, secondo i fautori dell'iniziativa. (Immagine d'archivio). Keystone

I cittadini svizzeri saranno chiamati a votare il prossimo 8 marzo sull'iniziativa «Il denaro contante è libertà», che chiede un approvvigionamento garantito di denaro contante. Il comitato fautore del testo ha lanciato oggi la sua campagna.

L'iniziativa – il cui nome completo è «Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)» – chiede da un lato che le monete o le banconote siano sempre disponibili in quantità sufficiente e, dall'altro, che l'eventuale sostituzione del franco svizzero con un'altra valuta debba sottostare al voto del Popolo e dei Cantoni.

Il testo è stato lanciato dal Movimento svizzero per la libertà. Il Consiglio federale ha deciso di contrapporre a questa proposta un controprogetto diretto, poiché riconosce l'importanza delle monete e delle banconote per l'economia e la società.

L'iniziativa è però considerata poco precisa, da qui l'idea di contrapporre un altro testo che ha raccolto i favori della maggioranza delle Camere.