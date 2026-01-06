  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Democrazia diretta Il denaro contante è libertà: al via campagna iniziativa

SDA

6.1.2026 - 10:50

Chi vuole deve poter pagare in contanti, secondo i fautori dell'iniziativa. (Immagine d'archivio).
Chi vuole deve poter pagare in contanti, secondo i fautori dell'iniziativa. (Immagine d'archivio).
Keystone

I cittadini svizzeri saranno chiamati a votare il prossimo 8 marzo sull'iniziativa «Il denaro contante è libertà», che chiede un approvvigionamento garantito di denaro contante. Il comitato fautore del testo ha lanciato oggi la sua campagna.

Keystone-SDA

06.01.2026, 10:50

06.01.2026, 11:13

L'iniziativa – il cui nome completo è «Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)» – chiede da un lato che le monete o le banconote siano sempre disponibili in quantità sufficiente e, dall'altro, che l'eventuale sostituzione del franco svizzero con un'altra valuta debba sottostare al voto del Popolo e dei Cantoni.

Il testo è stato lanciato dal Movimento svizzero per la libertà. Il Consiglio federale ha deciso di contrapporre a questa proposta un controprogetto diretto, poiché riconosce l'importanza delle monete e delle banconote per l'economia e la società.

L'iniziativa è però considerata poco precisa, da qui l'idea di contrapporre un altro testo che ha raccolto i favori della maggioranza delle Camere.

I più letti

Mikaela Shiffrin onora Camille Rast: «Se solo il mondo intero potesse capire...»
Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Ecco qual è la prima città svizzera a reagire su larga scala dopo l'inferno di Crans-Montana
Per l'esperto avvocato «c'è un sol modo per risarcire le vittime e perseguire i responsabili: il metodo Luxor»
Crans-Montana, il sindaco: «Dal 2020 il bar non è più stato controllato. Ce ne rammarichiamo»

Altre notizie

Portali internet. Mister Prezzi: accordo con siti annunci, più trasparenza e risparmi

Portali internetMister Prezzi: accordo con siti annunci, più trasparenza e risparmi

Banca nazionale. «BNS verserà 4 miliardi a Confederazione e cantoni»

Banca nazionale«BNS verserà 4 miliardi a Confederazione e cantoni»

Commercio. Coop: oltre 35 miliardi di fatturato nel 2025, è record

CommercioCoop: oltre 35 miliardi di fatturato nel 2025, è record