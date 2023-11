I consumatori cercano di fare buoni affari, i commercianti puntano ad aumentare le vendite. Keystone

La battaglia di sconti nell'ambito del Black Friday è ancora più importante degli anni scorsi, visto l'umore sfavorevole dei consumatori. Ne è convinta Cornelia Brühwiler, partner della società di consulenza AlixPartners e specialista del commercio al dettaglio elvetico, che vede prospettive non molto buone anche per il 2024.

«Alla luce delle ristrettezze economiche quest'anno il livello degli sconti sarà ancora più decisivo per il successo delle vendite», sostiene l'esperta. «Per i rivenditori con offerte vantaggiose il Black Friday potrebbe almeno rappresentare un raggio di speranza per gli affari natalizi».

Quest'anno, infatti, l'ultimo trimestre, solitamente forte in termini di vendite, sarà probabilmente piuttosto debole. «Secondo il nostro ultimo sondaggio su 1000 consumatori elvetici un quarto degli intervistati prevede di spendere meno per il Natale», spiega Brühwiler. Si risparmierà soprattutto sui regali, meno sui prodotti alimentari.

È quindi probabile che i consumatori puntino ancora più del solito su sconti e promozioni. «L'importanza della caccia alle occasioni intorno al Black Friday è quindi destinata ad aumentare», riassume l'analista.

E c'è poco da essere ottimisti anche per l'anno prossimo. «Gli svizzeri sono sempre più preoccupati riguardo alle loro finanze, il che probabilmente si rifletterà soprattutto in un calo della spesa nel settore non alimentare», spiega Brühwiler. A suo avviso ciò è ancora più allarmante in quanto quest'anno si è già registrato un netto calo delle vendite nel comparto in questione.

