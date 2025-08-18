  1. Clienti privati
Grazie anche agli Euro femminili Il numero di pernottamenti alberghieri progredisce in Svizzera 

SDA

18.8.2025 - 14:39

Gli europei femminili di calcio hanno portato un aumento dei turisti.
Keystone

Il numero di pernottamenti alberghieri dovrebbe aver registrato un ulteriore incremento in luglio. Il mese è stato contraddistinto dall'avvento dei tifosi di calcio per gli Europei femminili.

Keystone-SDA

18.08.2025, 14:39

18.08.2025, 14:45

L'aumento dovrebbe aver raggiunto l'1,9% su base annua, secondo le prime stime dell'Ufficio federale di statistica (UST) pubblicate oggi. La quota dei visitatori internazionali è cresciuta del 2,2%, mentre quella dei turisti interni dell'1,5%.

A fine luglio, Svizzera Turismo parlava di «un tasso d'occupazione molto soddisfacente» nelle città che hanno ospitato l'evento calcistico. A San Gallo, gli alberghi hanno potuto festeggiare «un tasso d'occupazione eccezionalmente elevato» fra il 95% e il 100% nei giorni delle partite. A Berna l'occupazione media è stata dell'83%. Il numero di pernottamenti è previsto in crescita del 5%-10% a Basilea e del 2% a Lucerna.

Il mese di luglio dovrebbe dunque far segnare un proseguimento della crescita del settore iniziata con l'anno in corso. Fra gennaio e giugno, il ramo ha registrato 20,4 milioni di pernottamenti, in crescita dell'1,4%.

L'UST pubblicherà una seconda stima il 25 agosto e le cifre definitive del periodo gennaio-luglio il 5 settembre.

