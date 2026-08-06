L'UBS Swiss Real Estate Bubble Index – questo il nome dell'indicatore – si è attestato nel secondo trimestre 2026 a 0,72 punti, a fronte di 0,62 punti dei tre mesi precedenti. Dalla fine del 2024 il parametro continua a salire, sottolineano gli esperti della banca in un'analisi odierna.

Sull'arco di dodici mesi si registra una progressione ancora più marcata: l'indice era infatti a 0,07 punti nello stesso periodo del 2025. Il rischio rimane comunque «moderato» (valori da 0 a +1). Fra 0 e -2 il giudizio è «basso», mentre sul fronte opposto fra +1 e +2 punti l'istituto parla di rischio «elevato» e oltre +2 di «acuto».

Sia l'indebitamento delle famiglie che i prezzi delle abitazioni sono aumentati in misura nettamente superiore rispetto ai redditi, determinando un aumento dei rischi sul mercato, constatano gli specialisti di UBS. Il perdurare di tassi d'interesse bassi e la scarsa offerta di nuove abitazioni hanno portato a un'accelerazione della dinamica.

«Per i prossimi trimestri prevediamo una domanda solida di abitazioni di proprietà, malgrado un reddito pro capite in crescita minima», scrivono gli analisti. Nell'intero 2026 è atteso un incremento nominale dei prezzi compreso tra il 3,5% e il 4,0%.

Per quanto riguarda le valutazioni regionali va segnalato che quasi tutte le zone in cui sono divisi i Grigioni presentano squilibri più o meno marcati, mentre nei comprensori ticinesi questo problema è del tutto assente. Altrove le situazioni più difficili si trovano nella zona di Zurigo, nella Svizzera centrale, nonché in alcuni distretti vodesi e vallesani.