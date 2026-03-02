  1. Clienti privati
Greggio Il petrolio apre a +13% in Asia sulla crisi in Medio Oriente

SDA

2.3.2026 - 07:10

L'Iran è tra i principali fornitori di petrolio al mondo. (Foto archivio)
Keystone

Volano le quotazioni del petrolio nelle battute iniziali sui mercati asiatici: il Brent segna un balzo del 13% dopo i pesanti attacchi del weekend di USA e Israele contro l'Iran, attestandosi a 82,20 dollari al barile contro i 72,87 dollari segnati venerdì.

Keystone-SDA

02.03.2026, 07:10

02.03.2026, 07:34

In rialzo anche l'oro (+1,6%), tradizionale bene rifugio in tempi di crisi, e l'argento (+2%). Il benchmark sul West Texas Intermediate (Wti), invece, ha segnato un balzo dell'8%, a 72,38 dollari, dopo aver toccato un massimo a quota 75,33 dollari.

L'Iran è tra i principali fornitori di petrolio al mondo e il suo governo ha riferito di aver chiuso la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, via marittima vitale per il trasporto del greggio, a seguito degli attacchi aerei americani e israeliani che hanno ucciso la Guida suprema, Ali Khamenei. È uno snodo di grande importanza attraverso cui transita circa un quinto del petrolio mondiale: circa 20 milioni di barili al giorno e quasi il 20% del Gnl totale, prevalentemente dal Qatar.

Almeno tre petroliere sono state danneggiate nella regione e i principali spedizionieri hanno dichiarato che eviteranno lo Stretto. Se la situazione di blocco dovesse persistere: il greggio potrebbe, secondo gli analisti, salire fino a 100-120 dollari, con effetti a cascata sui costi di carburanti ed elettricità. I ritardi nelle consegne del GNL, in particolare, metterebbero in seria difficoltà Europa e Asia.

