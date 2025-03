Il sogno di comprare casa sta svanendo in Svizzera, ecco perché

I mutui continuano a salire in Svizzera. Keystone/Michael Buholzer

Il finanziamento di un'abitazione di proprietà sta diventando ancora più costoso in Svizzera: i tassi di interesse ipotecari sono in aumento per tutte le condizioni. Particolarmente colpiti sono i prestiti a lungo termine, una tendenza che potrebbe continuare.

Hai fretta? blue News riassume per te I tassi d'interesse ipotecari in Svizzera stanno aumentando in modo significativo, soprattutto per i prestiti a lungo termine: il tasso d'interesse per i mutui decennali ha superato il 2% per la prima volta dal 2022.

Il motivo principale dell'aumento è il rialzo dei rendimenti sui mercati obbligazionari europei, in particolare a causa della politica fiscale della Germania.

A causa dell'aumento dei costi dei mutui a lungo termine, le scadenze più brevi stanno tornando a essere più interessanti. Mostra di più

Il costo del finanziamento immobiliare in Svizzera è in forte aumento e non si intravede una fine. Lo riferisce «Finanz und Wirtschaft».

Al momento chi vuole accedere ad un mutuo deve scavare molto più a fondo nelle proprie tasche. I valori di riferimento per i prestiti immobiliari sono aumentati sensibilmente in tutte le condizioni, soprattutto per i prestiti a lungo termine.

Il divario tra i tassi ipotecari decennali e quelli biennali è salito a 0,49 punti percentuali, il livello più alto dal novembre 2022.

Questo è quanto emerge dall'ultima analisi di 20 fornitori di mutui, che «Finanz und Wirtschaft» monitora regolarmente.

I mutui a lungo termine diventano più costosi

Particolarmente degno di nota: nelle prime due settimane di marzo il tasso di interesse medio per un mutuo decennale è aumentato di 0,27 punti percentuali, raggiungendo il 2,01%.

È la prima volta che supera la soglia del 2% dal luglio 2022. Anche i prestiti ipotecari per cinque anni sono diventati significativamente più costosi, passando dall'1,53 all'1,77%.

Ecco una panoramica dei tassi ipotecari attuali Mutuo per dieci anni: +0,27 pp al 2,01%.

Mutuo per cinque anni: +0,24 punti percentuali all'1,77%.

Mutuo per tre anni: +0,19 punti percentuali all'1,61%.

Mutuo per due anni: +0,15 punti percentuali all'1,52%. Mostra di più

Nove fornitori applicano ora tariffe superiori al 2% per un mutuo decennale. Generali rimane il più economico con uno stabile 1,7%, mentre Raiffeisen ha l'offerta più costosa al 2,27%. Per i termini più brevi, BVK offre le migliori condizioni all'1,42% (tre anni) e all'1,52% (cinque anni).

Per i prestiti a due anni, Swissquote è il più economico all'1,25%, mentre Zürcher Kantonalbank (ZKB) ha l'offerta più costosa all'1,71%.

La Germania come motore dei tassi d'interesse

Ma perché i tassi ipotecari stanno aumentando così rapidamente? Una delle ragioni principali risiede nell'andamento dei mercati obbligazionari europei. La Svizzera segue in particolare la politica dei tassi d'interesse della Germania.

La CDU/CSU, la SPD e i Verdi hanno annunciato una svolta fiscale che ha portato a un aumento della spesa pubblica e quindi dei rendimenti. Dato che anche i tassi swap - un importante fattore di rifinanziamento per le banche - stanno salendo di pari passo, i prestiti in Svizzera diventano automaticamente più costosi.

Per gli acquirenti di immobili, questo significa che chi opta per un mutuo a lungo termine dovrà dare fondo alle proprie tasche. Allo stesso tempo, le scadenze più brevi stanno tornando ad essere interessanti, una tendenza che potrebbe intensificarsi nei prossimi mesi.

