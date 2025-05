Immagine d'illustrazione Fabian Sommer/dpa

L'autorità di vigilanza sui prezzi ha deciso di intervenire: Booking deve ridurre significativamente le commissioni per gli hotel svizzeri. Questo perché fino la piattaforma ha abusato del suo potere di mercato.

Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Booking applica commissioni eccessive agli hotel svizzeri.

Il sorvegliante dei prezzi ha stabilito che l'azienda deve ridurre queste commissioni di circa un quarto.

L'Osservatorio dei prezzi ha preso questa decisione dopo che non è stato raggiunto alcun accordo. Il sito di prenotazioni online può ricorrere la decisione. Mostra di più

Booking deve ridurre significativamente le sue commissioni in Svizzera. Lo ha deciso il sorvegliante dei prezzi, che chiede un taglio di quasi un quarto. La misura entrerà in vigore tre mesi dopo essere diventata legalmente vincolante e sarà applicata per tre anni.

La decisione fa seguito a un'indagine dettagliata condotta dal garante dei prezzi, che ha rivelato che le commissioni applicate dal sito di prenotazione online erano abusivamente elevate.

Secondo il responsabile Stefan Meierhans, non esiste una concorrenza effettiva in questo mercato, il che porta a prezzi eccessivi. L'obiettivo della sentenza è quello di «rafforzare la competitività degli hotel svizzeri e alleggerire l'onere finanziario dei clienti».

La decisione si è resa necessaria perché non è stato possibile trovare una soluzione amichevole con Booking, nonostante le intense discussioni. L'effettiva attuazione della riduzione è lasciata al sito web, ma deve avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore della sentenza.

La reazione di Booking

Booking ha reagito con critiche alla decisione del sorvegliante dei prezzi. In una dichiarazione rilasciata a blue News, l'azienda ha sottolineato che l'uso della piattaforma è volontario per gli hotel e che i fornitori sono liberi di scegliere in qualsiasi momento dove commercializzare le loro camere.

L'azienda rifiuta dunque una «riduzione forzata» delle commissioni e ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza. Gli attuali tassi di commissione rimarranno invariati fino a quando non verrà presa una decisione in merito al procedimento legale.