  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Turismo e non solo Stagione invernale positiva per gli impianti di risalita svizzeri

SDA

4.3.2026 - 12:00

La neve è inizialmente mancata, ma poi è arrivata in modo copioso.
La neve è inizialmente mancata, ma poi è arrivata in modo copioso.
Keystone

Le società che gestiscono gli impianti di risalita hanno finora vissuto una di stagione invernale definita positiva.

Keystone-SDA

04.03.2026, 12:00

04.03.2026, 12:06

Stando ai dati diffusi oggi dall'associazione di categoria Funivie svizzere (FS), a livello nazionale l'affluenza (sino al 28 febbraio) è scesa del 3% su base annua, ma va considerato che l'inverno 2024/2025 era stato eccezionalmente buono: gli ingressi sono saliti del 12% se si prende in considerazione una media quinquennale.

Le differenze regionali rimangono sensibili. Nel confronto annuo il Vallese segna +2%, i Grigioni 0%, l'Oberland bernese -2%, il Ticino -3%, le Alpi vodesi e friburghesi pure -3%, la Svizzera centrale -5% e quella orientale -11%. Si osserva anche una notevole differenza fra i comprensori oltre i 2000 metri (+7%), quelli fra 1500-2000 metri (-3%) e quelli sotto i 1500 metri (-8%).

«L'inverno inizialmente mite è stato particolarmente impegnativo per le località sciistiche più piccole e situate a bassa quota», commentano gli esperti di FS in un comunicato. «L'ondata di freddo e le nevicate di febbraio hanno portato un notevole sollievo». Ampliando lo sguardo sui cinque anni tutte le zone mettono a referto un aumento, con in primo piano Ticino (+23%) e Oberland bernese (+19%), mentre più attenuata è la crescita nei Grigioni (+9%).

La stagione non è comunque finita. «Speriamo che le temperature miti e l'abbondante neve attirino ancora molti appassionati di sport invernali in montagna», afferma Berno Stoffel, direttore di FS, citato nella nota. «Le aziende offrono fantastici programmi con molti festival e concerti in marzo e aprile».

Funivie svizzere conta circa 350 membri di ogni regione del paese, tra cui tutte le grandi e medie imprese del ramo, ma anche molte più piccole. L'associazione rappresenta gli interessi dei suoi affiliati e ne promuove la cooperazione. L'organizzazione ha sede a Berna e gestisce anche un centro di formazione a Meiringen, nell'Oberland bernese.

I più letti

Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»
Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita con un jet privato
Il capo del Pentagono: «Nuove forze in arrivo, controlleremo i cieli dell'Iran» - L'AIEA: «Danneggiati siti nucleari»
Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono
La guerra in Medio Oriente si sentirà anche nel portafoglio delle famiglie svizzere

Altre notizie

Costruzione. Implenia: incassa di meno ma vede salire l'utile operativo

CostruzioneImplenia: incassa di meno ma vede salire l'utile operativo

Insolvenze. Fallimenti aziendali in forte crescita in Svizzera

InsolvenzeFallimenti aziendali in forte crescita in Svizzera

Ecco come. La guerra in Medio Oriente si sentirà anche nel portafoglio delle famiglie svizzere

Ecco comeLa guerra in Medio Oriente si sentirà anche nel portafoglio delle famiglie svizzere