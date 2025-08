Le funivie sono sempre molto gettonate. Keystone

Malgrado la meteo non sempre favorevole di luglio, la stagione estiva si sta confermando positiva gli impianti di risalita in Svizzera e in Ticino, mentre nei Grigioni si osserva meno dinamismo.

Stando ai dati diffusi oggi dall'associazione di categoria Funivie svizzere (FS), nel periodo che va da inizio maggio a fine luglio l'affluenza è salita del 9% rispetto agli stessi mesi del 2024 a livello nazionale, nonostante una flessione del 3% registrata nel settimo mese dell'anno.

Nel confronto con la media degli ultimi cinque anni si registra una crescita ancora maggiore, pari al 27%: un dato che va però relativizzato tenendo conto dei due anni di pandemia che hanno comportato restrizioni e anche lunghe interruzioni dell'esercizio.

Le differenze regionali rimangono peraltro importanti. Nel confronto con il 2024, l'incremento maggiore è stato osservato sulle Alpi vodesi e friburghesi (+27%); l'Oberland bernese segna +14%, il Ticino +8% e il Vallese +6%, mentre i Grigioni rimangono al palo (0%). Rispetto alla media pluriennale spiccano l'Oberland bernese (+61%) e la Svizzera centrale (+42%), mentre il Ticino avanza poco (+4%) e i Grigioni mettono a referto addirittura un valore negativo, pari al -10%.

«La stagione estiva dimostra quanto il comparto dipenda dalla natura e dalle condizioni meteorologiche», commenta il direttore di FS, Berno Stoffel, citato in un comunicato. «Il settore affronta con ottimismo la seconda metà dell'estate: l'esperienza dimostra che, se la meteo è favorevole, anche nei mesi da agosto a ottobre è possibile aspettarsi molti ospiti in montagna».

Funivie svizzere ha circa 350 membri di ogni regione del paese, tra cui tutte le grandi e medie imprese del ramo, ma anche molte più piccole. L'associazione rappresenta le preoccupazioni e gli interessi comuni dei suoi membri e ne promuove la cooperazione. L'organizzazione ha sede a Berna e gestisce anche un centro di formazione a Meiringen, nell'Oberland bernese.