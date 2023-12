La costruzione più importante è quella di Birsfelden. Keystone

Importanti commesse per Implenia: il gigante svizzero della costruzione annuncia oggi nuovi ordinativi per un volume complessivo di 220 milioni di franchi in Svizzera e Germania.

Fra i progetti da realizzare figura un nuovo centro logistico a Birsfelden (BL), che nel frattempo è già stato venduto a non meglio precisati investitori e che sarà affittato dall'Ospedale universitario di Basilea, fa sapere il gruppo in un comunicato odierno. Altre nuove costruzioni sorgeranno a Ginevra, Zugo, Basilea, Zurigo come pure Mannheim (D).

«Questi nuovi progetti confermano la fiducia dei clienti in Implenia: il gruppo è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2023», afferma il Ceo André Wyss, citato nella nota.

Per conoscere la reazione degli investitori alle novità odierne occorre aspettare l'apertura dei mercati. Dall'inizio dell'anno il titolo Implenia ha perso il 23% del suo valore.

Nato nel 2006 dalla fusione fra Batigroup e Zschokke, il gruppo Implenia è numero uno in Svizzera nel campo della costruzione ed è presente anche in Germania, Francia, Austria, Svezia e Norvegia. Ha sede a Opfikon (ZH), dà lavoro a oltre 9000 persone e dal marzo 2006 è quotato alla borsa svizzera. Nel 2022 ha realizzato un fatturato di 3,6 miliardi di franchi.

hm, ats