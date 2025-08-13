  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Turismo In quattro anni rincaro degli alberghi del 65% a Venezia e 60% a Milano

SDA

13.8.2025 - 17:01

Venezia è presa d'assalto dai turisti.
Venezia è presa d'assalto dai turisti.
Keystone

In Italia negli ultimi quattro anni gli alberghi che hanno segnato i rincari più forti sono quelli di Venezia (+65%), Milano (+60%) e Firenze (+59%). Nell'ultimo anno, invece, la crescita maggiore è stata registrata a Lucca (+20%), Caserta (+14%) e Rimini (+11%).

Keystone-SDA

13.08.2025, 17:01

13.08.2025, 17:06

È quanto emerge da uno studio dell'Unione Nazionale Consumatori, che ha stilato la classifica delle città che hanno avuto i maggiori aumenti di prezzo, elaborando gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) relativi al mese di luglio e confrontandoli non solo rispetto alla scorsa estate ma anche rispetto ai tempi pre-crisi, ossia all'estate del 2021, prima della guerra in Ucraina e del decollo dei prezzi, dalla luce al gas.

Se confrontiamo i prezzi rispetto a quattro anni or sono, a fronte di un'inflazione pari al 18%, i servizi di alloggio sono decollati del 37%, oltre il doppio. Dopo Venezia, Milano e Firenze i rincari maggiori sono stati osservati a Grosseto (+58%), Lucca (+57%), Trieste (+56%), Palermo (+54%), Napoli (+53%) e Como (+52%). Chiudono la top ten Roma e Reggio Calabria, entrambe con un ragguardevole +50%.

Nessuna città è in deflazione. La più conveniente è Massa Carrara con +3%, al secondo posto Trapani (+6%), medaglia di bronzo per Parma (+8%).

I più letti

Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore
Tomaso Trussardi torna sui social con un video enigmatico: «I’m back (almost)»
Addio a «Pomeriggio Cinque»: da settembre il dopo pranzo di Canale 5 cambia volto
Ecco come i truffatori cercano di entrare nel vostro cellulare con applicazioni invisibili
Svizzeri campeggiano sotto un faro in Sardegna e poi lo imbrattano

Altre notizie

Grigioni. Inforlife non colpita dai dazi, ma valuta un'espansione negli USA

GrigioniInforlife non colpita dai dazi, ma valuta un'espansione negli USA

Esperti divisi. Economia svizzera, c'è stata una contrazione nel secondo trimestre?

Esperti divisiEconomia svizzera, c'è stata una contrazione nel secondo trimestre?

Riorganizzazione. Manor riduce la rete di supermercati alimentari, ecco come

RiorganizzazioneManor riduce la rete di supermercati alimentari, ecco come