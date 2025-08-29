In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?

Con la riduzione del tasso ipotecario di riferimento, molti inquilini dovrebbero presto poter contare su affitti più bassi (immagine illustrativa). sda

Il 1° settembre l'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) deciderà il tasso ipotecario di riferimento. Gli esperti si aspettano una decisione risicata, ma molti inquilini potrebbero beneficiare di affitti più bassi al più tardi entro dicembre.

Gli esperti si aspettano che la decisione sul tasso ipotecario di riferimento, il 1° settembre, sia una scelta risicata. Ma gli inquilini possono sperare in un calo degli affitti al più tardi entro dicembre.

All'inizio di giugno, il tasso d'interesse medio per tutti i mutui in Svizzera, determinante per il tasso ipotecario di riferimento, è sceso all'1,44%, superando così di poco la soglia di riduzione dell'1,38%.

Il tasso d'interesse è arrotondato per ragioni commerciali. Viene aumentato o diminuito di 25 punti base solo se supera la soglia di arrotondamento.

Dato che il tasso ipotecario di riferimento della Banca nazionale svizzera (BNS) ha raggiunto lo zero dopo l'ulteriore riduzione di giugno, è probabile che anche il tasso ipotecario medio scenda ulteriormente. L'unica domanda è di quanto.

Si prevede una decisione sul filo del rasoio

Il 1° settembre l'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) presenterà il valore aggiornato trimestrale.

Solo la Banca Migros non prevede ancora alcuna riduzione dei tassi d'interesse a settembre, mentre gli altri economisti intervistati dall'agenzia di stampa AWP non sono ancora disposti a esprimersi.

Il capo economista di Raiffeisen Fredy Hasenmaile, ad esempio, si aspetta una «decisione molto vicina».

Un calo del tasso ipotecario di riferimento a settembre all'1,25% dall'1,50% non è «improbabile», scrive Fabian Waltert, economista di UBS, ma ritiene più probabile una modifica a dicembre.

La Zürcher Kantonalbank si aspetta una riduzione «già a settembre o al più tardi a dicembre». Anche la St. Galler Kantonalbank condivide questa valutazione.

Gli affitti potrebbero diminuire

Anche se non dovesse cambiare a settembre, gli inquilini potrebbero beneficiare di un calo degli affitti al più tardi a dicembre. Con un tasso ipotecario di riferimento più basso, possono richiedere all'amministrazione una riduzione dell'affitto del 2,91%. La riduzione entrerà in vigore tre mesi dopo.

Il tasso ipotecario di riferimento era già sceso all'1,25% tra marzo 2020 e marzo 2023, soprattutto a causa dei tassi di interesse negativi introdotti all'epoca.

Con il forte aumento dell'inflazione dopo la crisi della pandemia di Covid, il tasso d'interesse di riferimento è salito due volte fino all'1,75%. Poi è sceso di nuovo alla fine del 2024.

Il tasso rimarrà probabilmente basso per il momento

Secondo gli analisti, il tasso ipotecario di riferimento dovrebbe rimanere all'1,25% per i prossimi uno o due anni. A causa dell'inerzia, un aumento è «ipotizzabile al più presto nella seconda metà del 2027», afferma Hasenmaile.

«È molto probabile che gli inquilini non debbano aspettarsi un aumento per un periodo ancora più lungo», continua l'economista. Altri analisti, invece, vedono la possibilità di un nuovo aumento già alla fine del 2026.

Gli economisti non si aspettano un ulteriore calo, anche se è probabile che il tasso d'interesse medio diminuisca leggermente. Anche durante il lungo periodo di tassi d'interesse negativi, il tasso ipotecario di riferimento non è mai sceso sotto la soglia dell'1,25.

Per un tasso ipotecario di riferimento ancora più basso, «è assolutamente necessario un ritorno ai tassi di interesse negativi e aspettative di tassi di interesse che rimangano molto bassi per gli anni a venire», afferma Waltert di UBS. Questo non è però attualmente in programma.