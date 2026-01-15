  1. Clienti privati
Commercio In un anno circa 1500 reclami per negozi online fraudolenti in Svizzera

SDA

15.1.2026 - 11:52

I negozi online fraudolenti infastidiscono molti consumatori. (foto d'archivio)
I negozi online fraudolenti fanno arrabbiare i consumatori in Svizzera. Nel 2025 sono state circa 1500 i reclami inoltrati alla fondazione per la protezione dei consumatori della Svizzera tedesca.

Complessivamente, lo scorso anno sono pervenute 8640 fra richieste di consulenza, reclami e segnalazioni, ha reso noto oggi la Stiftung für Konsumentenschutz (SKS).

Il modello del «dropshipping» – quando cioè un venditore non gestisce fisicamente i prodotti ma si affida a un grossista – è in testa alla black list dei consumatori con 1530 segnalazioni. Seguono lo shopping online in generale (562 segnalazioni) e il recupero crediti 524).

Il dropshipping non è vietato. Sono tuttavia in crescita i negozi online che attraverso questo stratagemma fingono di essere aziende svizzere tradizionali.

Risultato: dopo una lunga attesa, l'ordine viene spesso evaso con un pacco di merce di scarsa qualità proveniente direttamente dalla Cina. Senza contare che in questi negozi, la restituzione o il rimborso sono praticamente impossibili.

L'organizzazione consumeristica mette in guardia da simili truffe. La fondazione tiene un elenco dei siti web fraudolenti e durante l'estate ha denunciato diversi gestori di negozi. Molti clienti continuano tuttavia a farsi ingannare dai siti web dal design professionale.

Anche i servizi e gli abbonamenti acquistati online sono spesso oggetto di controversie. I siti di incontri online si distinguono in modo particolarmente negativo per le fatture relative ad abbonamenti non portati a termine o già disdetti. Il legislatore deve finalmente garantire che su internet si svolga un commercio equo, scrive la SKS nella nota.

