I vasti incendi che stanno devastando parti della Francia e della Spagna causeranno ingenti danni economici e molti dei soggetti colpiti non dispongono di una copertura assicurativa adeguata: lo afferma la società di riassicurazione Swiss Re.

L'entità precisa del disastro non è ancora quantificabile, ma si profila uno degli eventi più gravi mai registrati nel continente.

«Ci sono diversi segnali che indicano che si tratta di uno degli incendi boschivi più gravi che la Francia abbia mai vissuto», afferma Rogier de Jong, specialista in catastrofi naturali di Swiss Re, interpellato dall'agenzia Awp. L'esperto evidenzia un allarmante trend di continuità: «È già il secondo anno consecutivo con molti roghi boschivi in Europa».

Il quadro tracciato è preoccupante. «La superficie complessivamente bruciata ha già superato il valore massimo degli ultimi 20 anni, e diversi incendi hanno causato notevoli danni economici e assicurati».

La causa scatenante di questa emergenza va ricercata direttamente nelle ondate di calore che hanno investito l'Europa nei mesi di giugno e luglio. Ma il fenomeno è destinato a peggiorare: «Il cambiamento climatico aumenta il pericolo, poiché le regioni potenzialmente colpite diventano sempre più estese».

Troppo presto per una valutazione definitiva

Un ulteriore fattore di rischio è rappresentato dall'espansione urbana. «Il numero di danni aumenta anche perché le zone di transizione, dove gli insediamenti confinano direttamente con aree boscose o ricche di vegetazione, sono cresciute notevolmente», osserva lo specialista.

In queste aree ad alto rischio la popolazione è aumentata più della media nazionale negli ultimi decenni, creando un mix esplosivo di persone e natura esposta alle fiamme.

Per quanto riguarda la stima dei danni, l'esperto invita alla prudenza, dichiarando che al momento è ancora troppo presto per una valutazione definitiva. De Jong punta comunque il dito su un problema strutturale che aggraverà la situazione per molti cittadini: il divario assicurativo.

«In Europa meridionale, i danni da incendi boschivi sono generalmente esclusi dai pool assicurativi nazionali», ricorda, aggiungendo che le differenze tra i vari paesi del continente sono «talvolta considerevoli».

Molte delle persone e delle attività colpite dal fuoco si troveranno quindi a dover fronteggiare da sole l'emergenza, senza il sostegno di una polizza. Swiss Re fa sapere che le stime definitive arriveranno solo a operazioni di spegnimento concluse, una volta valutata l'estensione reale del disastro.