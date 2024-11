Calata in ottobre l'inflazione. Keystone

È proseguito anche in ottobre il calo dell'inflazione in Svizzera: la crescita dei prezzi su base annua si è attestata allo 0,6%, a fronte dell'0,8% di settembre e dell'1,1% registrato in agosto. Si tratta del valore più basso dal giugno 2021.

SDA

Stando ai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), nel nono mese dell'anno l'indice dei prezzi al consumo ha totalizzato 107,2 punti.

pv