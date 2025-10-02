  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Inflazione molto bassa, gli analisti non prevedono interventi della BNS

SDA

2.10.2025 - 17:02

Come spesso accade gli sguardi sono puntati verso la Banca nazionale svizzera.
Come spesso accade gli sguardi sono puntati verso la Banca nazionale svizzera.
Keystone

Sebbene l'inflazione di settembre (+0,2%) sia stata leggermente inferiore alle aspettative gli analisti non temono lo spettro della deflazione e ritengono che la Banca nazionale svizzera (BNS) non sia chiamata a intervenire.

Keystone-SDA

02.10.2025, 17:02

02.10.2025, 17:07

Il rincaro interno rimane stabile e non mostra segni di contrazione, afferma in un commento Karsten Junius di Safra Sarasin. È vero che l'inflazione importata è chiaramente negativa, ma ciò è normale vista la tendenza al rafforzamento del franco. L'importante è che non sia così bassa come nel 2015 e nel 2020. «Pertanto, tassi di interesse negativi della BNS non sono necessari», ritiene Junius. La banca centrale dovrebbe poter confidare nel fatto che la sua politica monetaria già espansiva porterà a tassi di inflazione più elevati nei prossimi trimestri.

Sulla stessa lunghezza d'onda è Sophie Altermatt di Julius Bär. Malgrado l'inflazione rimanga complessivamente bassa gli ultimi dati non indicano la necessità di portare i tassi di interesse in territorio negativo.

Dal canto sui Florian Germanier di UBS prevede per il quarto trimestre un leggero aumento dei prezzi in Svizzera, con un rincaro su base annua intorno allo 0,4%. Ciò è in linea con le previsioni della BNS: pertanto l'istituto continua ad aspettarsi un tasso guida invariato allo 0%.

Per l'economista della Banca cantonale di Zurigo (ZKB) Kevin Gismondi la politica dei tassi a livello zero praticata dalla BNS dovrebbe protrarsi ancora per un periodo piuttosto lungo.

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre
Gli equipaggi della Flotilla messi in carcere in Israele, tra cui una ventina gli svizzeri
Il primo ministro albanese prende in giro Trump parlando con Macron, ecco il video

Altre notizie

Petrolchimica. Berkshire Hathaway compra OxyChem per 9,7 miliardi

PetrolchimicaBerkshire Hathaway compra OxyChem per 9,7 miliardi

Svizzera. Forte aumento dei fallimenti aziendali, quasi +20% nel 2025

SvizzeraForte aumento dei fallimenti aziendali, quasi +20% nel 2025

Mercati azionari. Borsa svizzera: chiude in rialzo

Mercati azionariBorsa svizzera: chiude in rialzo