  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Rincaro quasi nullo Inflazione stabile allo 0,1% in febbraio in Svizzera

SDA

4.3.2026 - 09:10

A trainare l'inflazione vi è ancora una volta il costo degli affitti.
A trainare l'inflazione vi è ancora una volta il costo degli affitti.
Keystone

L'inflazione si mantiene stabile in Svizzera: il rincaro su base annua si è attestato allo 0,1% in febbraio, lo stesso livello registrato in gennaio e in dicembre, quando era lievemente salita dopo lo 0,0% di novembre.

Keystone-SDA

04.03.2026, 09:10

04.03.2026, 09:25

Stando ai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), nel secondo mese dell'anno l'indice dei prezzi al consumo ha totalizzato 100,6 punti. La progressione annua è nella fascia alta delle aspettative: gli analisti interpellati dall'agenzia Awp scommettevano infatti su valori compresi fra -0,1% e +0,1%. A livello mensile i prezzi sono saliti dello 0,6%, valore che supera le stime: i pronostici andavano infatti da +0,3% a +0,5%. Gennaio aveva segnato -0,1%.

Secondo gli esperti dell'UST la crescita dell'indice rispetto al mese precedente è riconducibile a vari fattori, tra cui l'aumento degli affitti delle abitazioni e dei prezzi dei trasporti aerei. Più care sono diventate anche le tariffe nel settore alberghiero e paralberghiero, come pure i viaggi forfetari internazionali. Maggiormente a buon mercato si sono invece rivelati gli ortaggi e i succhi di frutta.

Più in dettaglio, interessante è l'evoluzione dei prodotti alimentari, che mettono a referto un +0,1% mensile e un -0,3% annuo, così come quella del comparto abitazione ed energia (rispettivamente +0,4% e +0,7%), che comprende le pigioni, un punto di spesa che tende a diventare costantemente più caro in Svizzera.

Come si ricorderà l'inflazione in media annua si è attestata nel 2025 allo 0,2%, un dato che fa seguito all'1,1% del 2024 e al 2,8% del 2022 (massimo da 30 anni). L'ultimo valore negativo risale al 2020, quando era stato registrato -0,7%.

L'indicatore elvetico di febbraio è a livelli sensibilmente inferiori di quelli dell'Eurozona (1,9%, in rialzo dall'1,7% di gennaio), mentre riguardo agli Stati Uniti non sono ancora disponibili dati aggiornati (anche per via dello shutdown, la paralisi delle attività governative americane, per problemi di bilancio): in dicembre il dato era al 2,9%.

Tornando in Svizzera, in febbraio i prezzi dei prodotti indigeni sono saliti dello 0,6% nel confronto con gennaio, mentre quelli dei prodotti importati sono progrediti dello 0,8%. Su base annua i primi segnano +0,6%, i secondi -1,6%. Lo zoccolo dell'inflazione – che nella definizione dell'UST è il rincaro totale senza quello concernente prodotti freschi e stagionali, energia e carburanti – mostra una variazione rispettivamente di +0,2% (mese) e di +0,4% (anno).

L'UST calcola anche un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), misurato con la metodologia in uso nell'Unione europea, con l'obiettivo di raffrontare i dati elvetici con quelli delle nazioni comunitarie. Visto da questa prospettiva febbraio presenta un rincaro del +0,5% (mese) e di un analogo +0,5% (anno).

Il rincaro stabilito dall'UST ha una grande importanza in vari ambiti: dalle negoziazioni salariali agli affitti, passando per la fissazione degli alimenti nell'ambito dei divorzi. Come noto l'efficacia dell'indice dei prezzi al consumo nell'illustrare il costo della vita percepito dai consumatori è peraltro spesso al centro di grandi discussioni. Questo è particolarmente vero in Svizzera perché, per motivi metodologici, il tasso calcolato dai funzionari di Neuchâtel non comprende i premi dell'assicurazione malattia di base, un punto di spesa che anche nel 2026 è in forte progressione nei bilanci delle famiglie elvetiche.

L'inflazione è monitorata con attenzione dalla Banca nazionale svizzera (BNS), che persegue come obiettivo la stabilità dei prezzi, che essa intende come una variazione compresa tra lo 0 e il 2%. A partire dal 2024 l'entità guidata dal presidente della direzione Martin Schlegel ha operato sei tagli successivi del tasso guida (l'ultimo lo scorso 19 giugno), che hanno portato l'indicatore allo 0,0%. Negli ultimi due esami trimestrali della situazione economica e monetaria, in settembre e in dicembre, la BNS ha lasciato invariato il costo del denaro. Il prossimo appuntamento è in programma il 19 marzo.

La Banca nazionale si aspetta un lieve aumento dei prezzi nell'anno in corso: il rincaro è atteso allo 0,3%. Ulteriori attori quale la Seco, Economiesuisse, UBS e altri istituti scommettono su valori compresi fra 0,2% e 0,6%.

I più letti

Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»
Ecco come saranno le future nuove banconote svizzere
Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita con un jet privato
Scatta il bacio in pubblico tra Elodie e Franceska, il video fa esplodere il web
Melania Trump presiede il Consiglio di sicurezza ONU, ma la sua apparizione lascia dei dubbi

Altre notizie

Medio Oriente. Swiss: volo speciale dall'Oman a Zurigo

Medio OrienteSwiss: volo speciale dall'Oman a Zurigo

Turismo. Il 2025 è di crescita per gli ostelli svizzeri, in forte aumento gli ospiti tedeschi

TurismoIl 2025 è di crescita per gli ostelli svizzeri, in forte aumento gli ospiti tedeschi

Lavoro. Le banche cercano meno personale, intanto la disoccupazione cresce

LavoroLe banche cercano meno personale, intanto la disoccupazione cresce