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Sanità Le misure contro l'influenza aviaria revocate dal primo di aprile

SDA

30.3.2026 - 12:31

Da metà febbraio non sono più stati notificati casi di malattia negli gli uccelli selvatici in Svizzera (foto simbolica)
Da metà febbraio non sono più stati notificati casi di malattia negli gli uccelli selvatici in Svizzera (foto simbolica)
Keystone

Le misure adottate per prevenire la diffusione dell'influenza aviaria saranno revocate a partire dal primo aprile. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) motiva questa decisione con l'assenza di casi in Svizzera dalla metà di febbraio.

Keystone-SDA

30.03.2026, 12:31

30.03.2026, 12:50

L'USAV aveva intensificato a novembre le misure di prevenzione, dopo che il virus altamente contagioso era stato individuato più volte negli uccelli selvatici in Svizzera e l'epizoozia circolava ampiamente in Europa. Si trattava in particolare di limitare l'uscita del pollame solo in aree protette dagli uccelli selvatici e di detenere le diverse specie avicole separatamente.

Da metà febbraio non sono più stati notificati casi di malattia negli gli uccelli selvatici in Svizzera. Il virus dell'influenza aviaria rimane certamente presente in Europa, ma il numero di casi è in calo, sottolinea l'USAV.

Quest'ultimo sottolinea inoltre che diminuisce anche la probabilità di un'introduzione del virus in Svizzera da parte degli uccelli migratori, che hanno raggiunto in gran parte le aree di estivazione.

Se la situazione dovesse nuovamente peggiorare – ricorda l'USAV – misure di protezione adeguate potranno essere ordinate in qualsiasi momento.

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