Uno dei punti di forza dell'industria svizzera, il ramo sta faticando. Keystone

Particolarmente colpito dai recenti dazi imposti dall'amministrazione del presidente americano Donald Trump, il ramo dell'ingegneria meccanica svizzera stenta in realtà a decollare da anni.

Keystone-SDA SDA

È quanto mette in luce un'analisi odierna dell'Ufficio federale di statistica (UST), secondo cui il suo sviluppo nell'ultimo decennio è stato di gran lunga inferiore a quello complessivo del settore secondario.

Il ramo «Fabbricazione di macchinari e apparecchiature» è uno dei tradizionali punti di forza dell'industria elvetica, sottolinea l'UST in una nota. Tuttavia, tra il secondo trimestre del 2015 e il secondo trimestre del 2025 ha segnato un aumento delle cifre d'affari pari solo all'11,2%.

Tale tasso è deludente se paragonato a quello dell'intero settore secondario, che nei dieci anni in questione è cresciuto molto più rapidamente (32,3%). Questa differenza di oltre 20 punti percentuali illustra le sfide strutturali che devono affrontare le aziende attive nel campo, indica l'UST.

Ciò ha avuto ripercussioni anche sull'occupazione: mentre dal 2015 globalmente il settore ha registrato un incremento del 3,3%, l'ingegneria meccanica ha al contrario accusato un calo del 2,9%. Rispetto allo stesso trimestre del 2024, questa flessione sale al 3,5%.

Va comunque segnalato come i dati relativi al fatturato su base annua siano in controtendenza a quelli su scala decennale. Il ramo dell'ingegneria meccanica ha in effetti visto in dodici mesi la propria cifra d'affari salire dello 0,7%. Nello stesso periodo, il settore nel suo insieme ha subito una contrazione dell'1,2%.