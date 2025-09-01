Votazioni federaliIniziativa futuro: minaccia piazza economica, USAM e Economiesuisse
SDA
1.9.2025 - 10:52
«Un grave pericolo per l'insieme della piazza economica svizzera». Così le principali associazioni economiche del Paese definiscono l'iniziativa «per il futuro» della Gioventù socialista (GISO), su cui si voterà il prossimo 30 novembre.
Keystone-SDA
01.09.2025, 10:52
SDA
La proposta di modifica costituzionale chiede l'introduzione di un'imposta federale sulle successioni del 50% con una franchigia unica di 50 milioni di franchi sull'importo complessivo della successione e di tutte le donazioni. Il gettito fiscale andrebbe vincolato all'utilizzo per la lotta ai cambiamenti climatici da parte della Confederazione e dei Cantoni.
Se approvata, l'iniziativa causerà tuttavia la svendita di imprese, know-how e tradizioni e la perdita di ingenti entrate fiscali, sostengono Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), federazione delle imprese svizzere Economiesuisse e associazione del comparto metalmeccanico ed elettronico elvetico Swissmem, che hanno tenuto oggi una conferenza stampa nella sede dell'impresa EMCH Aufzüge a Berna.
I quattro imprenditori presenti hanno illustrato i problemi che l'iniziativa della Gioventù socialista causerebbe. «Se le imprese vengono spinte finanziariamente al limite nel momento del passaggio alla generazione successiva, si mette a rischio l'intera attività e qualsiasi progresso», ha sostenuto Isabelle Harsch, CEO di Henri Harsch HH. Insomma, per il coproprietario e presidente del cda di SIGA, Marco Sieber, l'iniziativa sarebbe «un autogol»: «se le imprese interessate vengono vendute o trasferite all'estero, in Svizzera si registrerà una diminuzione degli ordini e del gettito fiscale».
Anche l'argomento climatico non convince gli imprenditori: «abbiamo bisogno di persone e imprese motivate, non di regolamentazioni statali che divorano denaro e producono pochi risultati», ha sostenuto Wim Ouboter, CEO di Micro Mobility Systems. «Da 28 anni la nostra azienda investe nella mobilità sostenibile, senza aiuti o sovvenzioni statali». Con l'imposta sulle successioni mancherebbero però i fondi necessari per portare avanti le innovazioni a favore della sostenibilità.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico