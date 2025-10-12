  1. Clienti privati
Svizzera Secondo i sondaggi l'iniziativa «per il futuro» sarebbe nettamente bocciata

SDA

12.10.2025 - 09:06

Il testo promosso dalla Gioventù socialista (GISO) prevede un'imposta del 50% sulle successioni superiori a 50 milioni di franchi per finanziare misure climatiche. Nell'immagine, la conferenza stampa della GISO dello scorso 9 ottobre a favore dell'iniziativa.
Il testo promosso dalla Gioventù socialista (GISO) prevede un'imposta del 50% sulle successioni superiori a 50 milioni di franchi per finanziare misure climatiche. Nell'immagine, la conferenza stampa della GISO dello scorso 9 ottobre a favore dell'iniziativa.
Keystone

Se il popolo svizzero avesse votato il mese scorso, secondo un sondaggio, l'iniziativa popolare federale «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)» sarebbe stata nettamente bocciata.

Keystone-SDA

12.10.2025, 09:06

12.10.2025, 09:10

Il testo promosso dalla Gioventù socialista (GISO), sottoposto al voto di popolo e Cantoni il prossimo trenta novembre, prevede in particolare un'imposta del 50% sulle successioni superiori a 50 milioni di franchi per finanziare misure climatiche.

Secondo un sondaggio pubblicato oggi, condotto dall'editore Tamedia e dal sito internet nonché quotidiano 20 Minuten, il 47% degli intervistati dichiara di voler respingere l'iniziativa e un ulteriore 13% si dice «piuttosto» contrario. Tra i sostenitori, solo il 24% degli intervistati è certo di porre un sì nell'urna e l'11% è «piuttosto» favorevole.

Per l'inchiesta l'istituto demoscopico LeeWas ha intervistato 14'775 persone in tutta la Svizzera nel mese di settembre. Il margine di errore a suo dire è pari a 2,0 punti percentuali.

Il progetto di modifica costituzionale della GISO viene respinto dagli ambienti economici. Gli imprenditori temono in particolare che le successioni familiari diventino difficili, se non impossibili, a causa dell'elevata imposizione fiscale.

Sul fronte politico, gli oppositori hanno anche messo in guardia contro le perdite in termini di imposte sul reddito e sul patrimonio. La nuova tassa potrebbe infatti spingere i più ricchi a lasciare il paese.

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire
La famiglia Xhaka fa sgomberare il giardino di una villa storica di Liestal

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

