Dei Verdi Iniziativa solare depositata con 134'000 firme

SDA

10.12.2025 - 17:50

Le firme sono state depositate oggi alla Cancelleria federale.
Le firme sono state depositate oggi alla Cancelleria federale.
Keystone

L'Iniziativa solare dei Verdi è stata depositata oggi alla Cancelleria federale a Berna munita di 134'000 firme. Il testo domanda che per ogni nuova costruzione o ristrutturazione venga previsto un impianto solare.

Keystone-SDA

10.12.2025, 17:50

10.12.2025, 17:57

Al momento della consegna, la presidente del partito ecologista Lisa Mazzone – secondo quando si legge in un comunicato – ha dichiarato che l'Iniziativa è la soluzione per proteggere sia il clima che la natura. «Dà slancio alla transizione energetica senza ricorrere alle centrali nucleari, troppo costose e pericolose», ha sottolineato.

Come noto, in Svizzera per arrivare alle urne un'iniziativa deve essere munita di almeno 100'000 firme valide. Ora la Cancelleria federale verificherà gli autografi ricevuti. Se tutto va come previsto, si tratterebbe della prima iniziativa riuscita da dieci anni a questa parte con la sola mobilitazione dei Verdi.

L'iniziativa è ufficialmente denominata «Per un approvvigionamento sicuro con le energie rinnovabili (Iniziativa solare)». Come accennato, il testo ecologista domanda che per ogni nuova costruzione o ristrutturazione venga previsto un impianto solare. Eccezioni sono comunque previste in caso di beni protetti o nel caso in cui – per altri motivi – i pannelli risultassero sproporzionati. Sono anche previste possibilità di sostegni finanziari da parte della Confederazione.

I Verdi vogliono fare in modo che l'energia solare diventi – assieme a quella idrica – il pilastro dell'approvvigionamento energetico in Svizzera.

