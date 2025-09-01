  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcolo degli affitti Inquilini: «È un bene la riduzione del tasso, ma le pigioni abusive rimangono»

SDA

1.9.2025 - 11:00

I canoni d'affitto sono regolarmente al centro di un acceso dibattito.
I canoni d'affitto sono regolarmente al centro di un acceso dibattito.
Keystone

L'abbassamento del tasso ipotecario di riferimento dall'1,50% all'1,25% è una buona notizia che non risolve però il vero problema, quello delle pigioni abusive che continuano a far salire il costo dell'alloggio.

Keystone-SDA

01.09.2025, 11:00

01.09.2025, 11:49

È la reazione dell'Associazione svizzera inquilini (ASI) alle novità odierne.

Molte economie domestiche potranno domandare una riduzione dell'affitto, ricorda l'organizzazione in un comunicato odierno. Un adeguamento di 0,25 punti del tasso ipotecario di riferimento corrisponde a una contrazione di circa il 3% della pigione. «Questo sgravio è benvenuto, ma rimane debole rispetto all'aumento massiccio degli affitti», si legge nella nota.

«Chiaramente è una lieta novità per i numerosi inquilini che potranno beneficiare di un abbassamento della pigione», afferma il presidente dell'ASI Carlo Sommaruga, citato nel documento per la stampa. «La vera causa dell'esplosione delle pigioni è però da ricondurre ai redditi indecenti che i locatori incassano da molti anni», argomenta il consigliere agli stati (PS/GE).

Anche se la legge e la giurisprudenza limitano chiaramente il tasso di reddito autorizzato, secondo l'ASI le società immobiliari persistono nel realizzare profitti ritenuti eccessivi. Per porre fine a quelli che considera abusi l'associazione ha lanciato una iniziativa popolare.

Nella pratica molti locatori ripercuotono rapidamente gli aumenti del tasso di riferimento, ma non le diminuzioni.

«Meno di un quarto degli inquilini aventi diritto ad una riduzione ne hanno effettivamente beneficiato nel passato», sostiene Adriano Venuti, vice-presidente dell'ASI, a sua volta citato nel comunicato. A suo avviso i locatori devono agire in modo leale e ripercuotere la riduzione equamente, evitando di aggirarla con aumenti di spese accessorie ingiustificate.

Affinché tutti gli inquilini aventi diritto ad una riduzione possano richiederla, l'ASI mette a disposizione un calcolatore.

Sulla pagina internet www.asi-infoalloggio.ch/calcolatore si può verificare in pochi clic se si può ottenere un adeguamento della pigione e se caso di quanto. Una breve FAQ è pure disponibile per rispondere alle domande più frequenti. In caso di dubbi gli inquilini sono invitati a contattare la sezione regionale dell'ASI.

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Mentre in Svizzera i lupi si uccidono, gli USA hanno una soluzione: gli AC/DC!
Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»
Capriasca allerta per veicolo in fiamme
Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico

Altre notizie

Banche centrali. Lagarde: «Il controllo di Trump sulla politica monetaria USA sarebbe pericoloso»

Banche centraliLagarde: «Il controllo di Trump sulla politica monetaria USA sarebbe pericoloso»

Comportamento dei manager. Migliorano gli indici delle PMI svizzeri, malgrado i dazi di Trump

Comportamento dei managerMigliorano gli indici delle PMI svizzeri, malgrado i dazi di Trump

E si scatena la bufera. L'esperta: «Classi separate sì, quote rosa no. Gli uomini sono diventati il sesso debole»

E si scatena la buferaL'esperta: «Classi separate sì, quote rosa no. Gli uomini sono diventati il sesso debole»