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Siamo nella Top 10? Oltre uno svizzero su tre usa l'AI generativa, molto sopra la media mondiale

SDA

7.5.2026 - 20:00

L'intelligenza artificiale è entrata ormai in vari ambiti della vita quotidiana.
L'intelligenza artificiale è entrata ormai in vari ambiti della vita quotidiana.
Keystone

In Svizzera più di una persona su tre in età lavorativa utilizza strumenti di intelligenza artificiale (IA) generativa: il paese supera ampiamente la media mondiale e sale ulteriormente nella graduatoria internazionale.

Keystone-SDA

07.05.2026, 20:00

07.05.2026, 21:05

È quanto emerge dal rapporto «Global AI Diffusion» pubblicato oggi dal gigante informatico americano Microsoft.

Nel primo trimestre del 2026 l'uso globale dell'IA ha continuato a crescere, raggiungendo il 17,8% della popolazione fra i 15 e i 64 anni, rispetto al 16,3% di fine 2025. La progressione nella Confederazione è stata ancora maggiore, dal 34,8% al 37,8%.

Nel confronto tra 147 nazioni, il paese di Guglielmo Tell si piazza al 14esimo posto. In testa alla classifica vi sono gli Emirati Arabi Uniti con il 70,1%, seguiti da Singapore (63,4%) e Norvegia (48,6%). All'ultimo posto si trova la Cambogia, con appena il 5,7%.

Secondo Microsoft l'IA sta uscendo dalla fase sperimentale per entrare sempre più nella vita quotidiana: i programmi vengono utilizzati per lavoro, apprendimento e creatività.

Un fattore trainante è il progresso tecnico degli strumenti di IA per gli sviluppatori di software: a livello globale, il numero di caricamenti di codice sulla piattaforma GitHub è aumentato del 78% in un anno.

Il rapporto evidenzia anche un crescente divario digitale. Nel nord del mondo il 27,5% della popolazione in età lavorativa utilizza l'IA generativa, mentre nel sud globale la percentuale scende al 15,4%.

Tra le cause, secondo gli autori della ricerca, vi sono l'accesso limitato all'elettricità e a internet, come pure minori competenze digitali.

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