Guerra commerciale Dazi sui farmaci, Interpharma: «A rischio l'approvvigionamento globale dei pazienti»

SDA

26.9.2025 - 16:00

Interpharma si oppone ai dazi.
Interpharma si oppone ai dazi.
Keystone

I dazi sui medicinali importati negli Stati Uniti annunciati dal presidente americano Donald Trump mettono a rischio l'approvvigionamento globale dei pazienti: lo sostiene Interpharma, l'associazione della aziende farmaceutiche svizzere.

Keystone-SDA

26.09.2025, 16:00

26.09.2025, 16:08

Le barriere doganali interrompono le catene di produzione e di fornitura e ostacolano la ricerca e lo sviluppo, argomenta l'organizzazione in una reazione all'agenzia Awp. Minacciano inoltre di danneggiare in modo duraturo la stretta e importante collaborazione economica tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Bisogna sperare che i colloqui bilaterali possano proseguire e che i farmaci possano essere esentati dalle tariffe, oppure che queste siano ridotte.

L'annuncio è comunque un «campanello d'allarme», sostiene Interpharma. Il progetto di Trump colpisce il settore di esportazione più importante della Svizzera, fondamentale non solo per il benessere, ma anche per il gettito fiscale e la ricerca. Nel solo 2024 il ramo ha esportato medicinali per un valore di oltre 100 miliardi di franchi.

L'associazione esorta la politica svizzera a inviare rapidamente segnali visibili per garantire la competitività internazionale. Tra questi figurano la sospensione di nuovi progetti di regolamentazione e la modernizzazione del meccanismo di fissazione dei prezzi per le terapie innovative.

A medio termine viene inoltre considerata necessaria una strategia globale nel campo delle scienze della vita, che deve essere sviluppata congiuntamente dall'amministrazione federale, dalla politica e dall'industria. Senza un obiettivo chiaro sul ruolo dell'industria farmaceutica nell'economia e nella sanità gli ostacoli esistenti rimarranno. «Continuare come prima non è un'opzione», afferma Interpharma. Solo con soluzioni costruttive è possibile mantenere l'industria farmaceutica come motore di crescita, conclude l'associazione.

