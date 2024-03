Interroll è attiva da tempo in Ticino. Keystone

Un risultato solido in un anno impegnativo: viene descritto così il 2023 da Interroll, società con sede a Sant'Antonino (TI) che opera a livello mondiale nel settore dell'automazione dei processi logistici e di lavorazione.

La borsa ha reagito molto bene alle novità odierne.

Stando ai dati diffusi oggi l'utile netto si è attestato a 66 milioni di franchi, a fronte di quello (record) di 83 milioni dell'anno precedente. Il risultato operativo Ebit è passato da 105 a 84 milioni. Il fatturato (dato già noto da gennaio) è sceso del 16% a 556 milioni (-12% in valute locali), mentre le nuove commesse sono calate a 520 milioni, in flessione del -9% (-4% al netto dell'impatto dei cambi).

«Nel 2023 abbiamo dovuto affrontare un contesto di mercato particolarmente difficile», affermano i vertici in un comunicato. «Malgrado la flessione del mercato, siamo riusciti a difendere la nostra posizione, ad acquisire nuovi clienti e a ottenere buoni margini di redditività». Visto il bilancio definito molto solido all'assemblea generale sarà proposto un dividendo invariato di 32 franchi per azione.

Per quanto riguarda il futuro, l'azienda parla di segnali positivi, anche se non è ancora possibile determinare quando si riprenderà il contesto generale. La dirigenza prevede anche che la domanda di automazione nella movimentazione dei materiali continuerà ad aumentare a causa della carenza di manodopera.

«Con il nostro portafoglio di prodotti, la nostra presenza internazionale, il nostro potere di determinazione dei prezzi e i nostri impianti di produzione siamo in una posizione ideale per massimizzare la crescita futura», afferma il Ceo Ingo Steinkrüger, citato nella nota. «Tutti questi punti di forza saranno in grado di estendere il nostro vantaggio quando la domanda tornerà sui nostri mercati».

La reazione degli investitori alle comunicazioni dell'impresa è stata entusiastica: sul mercato di Zurigo l'azione Interroll è arrivata in mattinata a guadagnare il 9%, con un massimo a 3070 franchi. Dall'inizio di gennaio il corso è salito del 5%, mentre sull'arco di un anno la performance è leggermente negativa, pari al -3%.

Cosa è Interroll

Fondata nel 1959, Interroll è quotata in borsa dal 1997 e nel 2023 contava in media circa 2300 dipendenti.

L'impresa fornisce rulli di trasporto, motori e azionamenti per sistemi di trasporto, convogliatori a rulli e smistatori, nonché sistemi di stoccaggio dinamico.

I suoi prodotti trovano impiego nei servizi postali e di consegna, nell'e-commerce, negli aeroporti, nonché nell'industria automobilistica, alimentare e della moda. Tra i clienti figurano marchi quali Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Siemens, Walmart e Zalando.

hm, ats