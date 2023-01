Inverno non più bianco? Battaglia di palle di neve diventa virtuale

Dove non c'è la neve sopperisce la realtà virtuale. Keystone

Una battaglia di palle di neve virtuale, al posto di una discesa sugli sci: è la risposta allo scarso innevamento di questo inverno che viene proposta a Mürren, stazione sciistica dell'Oberland bernese.

A puntare i riflettori sulla nuova forma di intrattenimento è il portale Infosperber. Mentre molti operatori turistici, alle prese con lo scarso innevamento, cercano di rendere felici gli ospiti tornando a puntare sulla bicicletta, organizzando trekking con i lama o mostrando ai visitatori i gatti delle nevi, nella località teatro nel 1931 dei primi campionati mondiali di sci si adotta un approccio meno convenzionale: viene proposto il «Virtual Mürren Fun», cioè una sorta di gioco sparatutto a palle di neve, con tanto di occhiali per la realtà virtuale e movimenti in un villaggio perfettamente innevato. In realtà ci si muove invece fisicamente in una stanza.

«Vivete Mürren in modo completamente diverso con una battaglia di palle di neve virtuale», si legge sul sito di presentazione (c'è pure il video di YouTube: www.youtube.com/watch?v=-nHQINYlwFA). «Due squadre con un massimo di quattro giocatori si sfidano e sperimentano tutto l'anno un divertimento invernale di tipo speciale. In cinque turni e per un tempo di gioco totale di 15 minuti, vi immergerete nel magico paesaggio invernale. Grazie alla più recente tecnologia VR wireless, è possibile godere di un divertimento spensierato e indimenticabile senza bisogno di attrezzature aggiuntive o pesanti. Il gioco è adatto a tutti a partire dai sei anni».

Per il quarto d'ora in questione quattro adulti pagano 60 franchi, mentre una famiglia se la cava con 45 franchi. Per chi non vuole mettere mano al portafoglio c'è però un'alternativa che Infosperber giudica valida: guardare il paesaggio. Da Mürren si gode infatti di un'imponente vista delle montagne più celebri dell'Oberland bernese, vale a dire Eiger, Mönch e Jungfrau.

hm, ats