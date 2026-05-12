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Innovazione Investimenti aziendali nella ricerca: la Svizzera è terza al mondo, ma l'Europa per terreno

SDA

12.5.2026 - 14:00

L'industria farmaceutica è uno dei settori più innovativi.
L'industria farmaceutica è uno dei settori più innovativi.
Keystone

Malgrado le sfide globali, le grandi aziende svizzere continuano a scommettere con decisione sull'innovazione.

Keystone-SDA

12.05.2026, 14:00

12.05.2026, 14:04

Secondo uno studio pubblicato oggi dalla società di revisione e consulenza EY, nel 2025 i gruppi elvetici hanno registrato uno dei tassi di investimento in ricerca & sviluppo (R&S) più alti al mondo.

Analizzando i primi 500 gruppi mondiali per spesa in R&S, la Confederazione si piazza al terzo posto per intensità di ricerca (cioè il rapporto tra spesa in R&S e fatturato), superata soltanto dall'Olanda e dagli Stati Uniti. I 14 gruppi elvetici presi in esame hanno raggiunto un'intensità media dell'8,4%, un dato sensibilmente superiore alla media europea (6,7%), ma ancora distante da quella statunitense (9,2%).

34 miliardi di euro

In valori assoluti, le aziende elvetiche hanno investito complessivamente 34 miliardi di euro in innovazione nell'ultimo anno, un risultato che vale alla Svizzera il sesto posto nella graduatoria mondiale per spesa totale.

A trainare sono come di consueto i colossi farmaceutici renani: Roche si conferma ai vertici mondiali con una spesa di 14,3 miliardi di euro (13,1 miliardi di franchi), mentre Novartis ha investito 9,9 miliardi di euro, posizionandosi al 18esimo posto. Il ramo dei medicinali rimane il comparto con la maggiore intensità di ricerca a livello mondiale.

L'Europa rallenta rispetto agli Stati Uniti

Lo studio evidenzia però una tendenza preoccupante per il vecchio continente: mentre le aziende americane hanno aumentato la spesa in R&S del 12%, in un contesto di crescita dei ricavi pari al 5%, quelle europee si sono limitate a un incremento di appena il 5%, con un fatturato rimasto sostanzialmente stagnante.

«La forbice tra Stati Uniti ed Europa si sta allargando», commentano gli analisti di EY.

I tre colossi americani davanti a tutti

A livello globale, i primi tre posti della classifica assoluta della spesa sono occupati da colossi tecnologici americani: primeggia Amazon (96,2 miliardi di euro), gruppo che è seguito da Alphabet (Google) e Meta (Facebook). Secondo EY questa evoluzione è alimentata anche dagli ingenti investimenti legati all'Intelligenza artificiale.

Nel complesso, le 500 aziende mondiali con le maggiori uscite in R&S hanno incrementato i loro relativi budget del 9,4% nel 2025, a fronte di una crescita del giro d'affari 4,7%: segno che all'innovazione viene data una priorità sempre più alta, concludono gli esperti di EY.

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