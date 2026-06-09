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Finanze Investimenti: le donne puntano più sulla sicurezza che sul rendimento. Ecco come e perché

SDA

9.6.2026 - 12:00

Per investire è necessario accedere a molte informazioni.
Per investire è necessario accedere a molte informazioni.
Keystone

Quando si tratta di investire le donne privilegiano la sicurezza rispetto al rendimento: è la principale indicazione che emerge da uno studio ("Prospettive delle donne 2026") realizzato da UBS in collaborazione con l'istituto demoscopico Gfs.bern e pubblicato oggi.

Keystone-SDA

09.06.2026, 12:00

09.06.2026, 12:57

Nella gestione dei soldi, per le donne la stabilità è chiaramente prioritaria: il 94% delle oltre 1000 interpellate afferma che il denaro trasmette una sensazione di sicurezza.

Anche nell'ambito degli investimenti la sicurezza (57%) prevale nettamente rispetto alla costituzione del patrimonio (34%) e al rendimento (21%).

Le donne interpretano quindi gli investimenti principalmente come uno strumento di protezione e meno come un'opportunità di crescita.

Allo stesso tempo più della metà (56%) dichiara di chiedersi occasionalmente se stia facendo abbastanza per il proprio futuro finanziario.

Manca ancora un passo

La preoccupazione è presente, ma il passaggio a un approccio attivo rappresenta ancora una sfida per molte.

«La pianificazione finanziaria a lungo termine è spesso influenzata da fattori come il tempo disponibile, la percezione della complessità o il giusto punto di accesso», afferma Sabine Magri, dirigente settoriale presso UBS, citata in un comunicato.

«È quindi essenziale offrire orientamento e rendere i temi finanziari accessibili e comprensibili, affinché possano essere integrati nella vita quotidiana».

Dove si cercano le informazioni?

La consulenza professionale e l'accumulazione attiva del patrimonio restano relativamente poco diffuse.

Quasi tre donne su dieci (28%) dichiarano di non informarsi attivamente sugli investimenti, malgrado il tema susciti interesse.

Tra coloro che si informano, la principale fonte è la banca: il 40% indica i consulenti come primo punto di riferimento.

Anche le fonti informali hanno però un ruolo importante: il 27% prende informazioni da amici o familiari, mentre quasi una donna su cinque utilizza i media tradizionali come giornali o televisione (19%).

Una buona gestione influisce sulla qualità della vita

L'82% valuta positivamente la propria gestione del denaro, un valore che UBS considera notevolmente elevato.

Le donne che ritengono di gestire molto bene i soldi risultano significativamente più soddisfatte della propria vita rispetto a chi si sente insicura (78% contro 53%).

Accanto all'istruzione e all'integrazione sociale, la percezione della propria competenza finanziaria emerge così come uno dei fattori più rilevanti per la soddisfazione nell'esistenza: «Una buona gestione del denaro non influisce quindi solo sul budget, ma anche sulla qualità della vita», chiosano gli esperti di UBS.

La voce di spesa che più preoccupa è quella della cassa malati

I soldi entrano, i soldi escono: la pressione finanziaria è percepita soprattutto come una conseguenza strutturale delle spese fisse di base, e non come il risultato di decisioni individuali sbagliate.

Quasi una donna su due (46%) considera i costi sanitari uno dei cinque problemi più rilevanti in Svizzera.

Nel bilancio familiare, i premi delle casse malati occupano di gran lunga il primo posto, davanti a imposte e costi dell'alloggio, indipendentemente dal reddito o dalla composizione della famiglia.

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