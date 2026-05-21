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Studio EY Investimenti esteri in Svizzera in forte calo, -24% nel 2025

SDA

21.5.2026 - 22:00

Secondo EY la Svizzera rimane comunque attraente.
Secondo EY la Svizzera rimane comunque attraente.
Keystone

L'anno scorso gli investimenti di aziende straniere in Svizzera sono diminuiti in modo significativo.

Keystone-SDA

21.05.2026, 22:00

21.05.2026, 22:11

Secondo un'analisi della società di consulenza EY il numero dei grandi progetti esteri si è contratto del 24%, scendendo a soli 84. In particolare, le imprese americane – tradizionalmente i principali investitori – hanno ridotto i loro impegni del 7%.

Il dato diffuso oggi si inserisce in un contesto europeo altrettanto negativo: nel Vecchio Continente il calo complessivo è stato del 7%, con 5026 progetti, il livello più basso degli ultimi undici anni. Secondo EY questa evoluzione è la conseguenza delle crisi geopolitiche, energetiche e congiunturali degli ultimi anni.

Anche gli investimenti delle aziende elvetiche all'estero sono diminuiti: la contrazione è stata del 13%, con 214 progetti. Malgrado ciò la Svizzera si mantiene al sesto posto tra i maggiori investitori in Europa; le principali destinazioni dei capitali elvetici sono Francia e Germania. La classifica degli investitori del continente è guidata da Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia e Cina, la Confederazione è al 13esimo rango.

Nonostante il trend in atto gli esperti vedono ancora punti di forza per la piazza finanziaria e industriale elvetica. «La Svizzera continua a fungere da porta d'accesso all'Europa per le aziende statunitensi», commenta André Bieri, dirigente di EY, citato in un comunicato. Il paese offre ancora vantaggi competitivi sotto forma di manodopera competente, sicurezza giuridica e un sistema fiscale attraente.

Il calo generale degli investimenti in Europa è dovuto anche a programmi di incentivazione e dazi negli Stati Uniti. «Allo stesso tempo, c'è incertezza a causa degli sviluppi geopolitici», aggiunge Bieri, sottolineando che le preoccupazioni congiunturali potrebbero avere un impatto anche sulla Svizzera.

Lo studio European Attractiveness Survey prende in esame i progetti di investimento che portano alla creazione di nuove sedi e nuovi posti di lavoro. Non vengono invece considerati gli investimenti di portafoglio e quelli relativi a fusioni e acquisizioni.

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