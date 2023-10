Gli operatori si aspettano un calo dell'attività. Keystone

La fiducia negli investimenti immobiliari non è mai stata così scarsa, perlomeno negli ultimi dieci anni. Lo segnala lo Swiss Real Estate Sentiment Index (SRESI), indice pubblicato a scadenza annuale che illustra le aspettative degli esperti sullo sviluppo del ramo nei dodici mesi successivi.

L' indicatore si è attestato nel 2023 a -77,4 punti, mostrando una netta tendenza al ribasso, dopo il -32,5 del 2022 e il +63,7 del 2021. Si tratta del valore ampiamente più contenuto dal 2013, anno a partire dal quale viene calcolato il parametro.

Ad affossare l'indice sono le aspettative sui prezzi, che sono per la prima volta negative per tutti i segmenti. Particolarmente significativo appare il fatto che le previsioni in materia siano al ribasso pure per le località centrali. Per quelle periferiche la stima degli esperti è ancora più chiara: quasi il 100% si attende prezzi in calo.

Al sondaggio hanno partecipato 350 rappresentanti del settore, che sono all'origine di un volume di investimenti di circa 350 miliardi di franchi nel ramo.

hm, ats