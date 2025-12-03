  1. Clienti privati
Commercio L'esperto: «Gli investimenti negli Stati Uniti hanno effetti positivi anche in Svizzera»

SDA

3.12.2025 - 16:00

I miliardi pompati negli Usa avranno ricadute anche in Svizzera, si dice convinto Rahul Sahgal.
Keystone
Keystone

Gli ingenti investimenti promessi dalle aziende svizzere negli Stati Uniti nell'ambito dell'intesa sui dazi avranno un effetto positivo anche sul mercato del lavoro elvetico: ne è convinto Rahul Sahgal, direttore della Camera di commercio svizzero-americana.

Keystone-SDA

03.12.2025, 16:00

03.12.2025, 16:09

«Gli investimenti statunitensi contribuiscono a mantenere o creare impieghi nella Confederazione», dice in un'intervista pubblicata da Finanz und Wirtschaft l'esperto con studi a San Gallo e trascorsi professionali a Washington come dipendente del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Come regola generale si può affermare che da tre a cinque nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti ne creano uno in Svizzera, argomenta lo specialista. Anche se di tanto in tanto si verificheranno trasferimenti di impieghi nel complesso la torta diventerà più grande, chiosa il 48enne.

Le imprese elvetiche intendono investire circa 200 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni: a seconda dell'andamento congiunturale oltre Atlantico la cifra potrebbe anche essere superiore, conclude Sahgal.

Svizzera. Glencore: risparmi di un 1 miliardo, via forse 1000 impieghi

Industria svizzera. Pilatus inaugura un nuovo stabilimento in Spagna

Industria svizzeraPilatus inaugura un nuovo stabilimento in Spagna

Svizzera. «Inflazione a zero non spingerà BNS a tagliare i tassi»

