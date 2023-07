Sono soprattutto i lavori di trasformazione ad aver alimentato la crescita. Keystone

Il ramo della costruzione ha beneficiato di una crescita dell'attività nel 2022: gli investimenti nel settore – intesi come tutte le spese per realizzare un'opera, nonché i lavori pubblici di manutenzione – sono saliti dell'1,8% rispetto all'anno precedente.

Stando ai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) l'edilizia segna +2,3%, mentre il genio civile ristagna a -0,1%. A incidere sul dato generale sono state soprattutto le spese di costruzione, che avanzano dell'1,5% grazie agli investimenti privati per le trasformazioni (+7,2%, a fronte del +0,3% per gli stabili nuovi).

Interessanti sono anche le prospettive per l'anno in corso: al 31 dicembre 2022 il portafoglio lavori dei progetti di costruzione in fase di realizzazione (lavori pubblici di manutenzione inclusi) è aumentato dell'1,6% rispetto a dodici mesi prima.

Tutti le informazioni indicate rappresentano variazioni percentuali: a causa di notifiche tardive e aggiornamenti da parte dei fornitori di dati la qualità non è sufficiente per estrapolarne valori assoluti, spiegano i funzionari di Neuchâtel.

hm, ats