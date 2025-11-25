  1. Clienti privati
Sondaggio Svizzeri divisi sugli investimenti: un gioco d'azzardo per ricchi o una chance?

SDA

25.11.2025 - 15:00

Per operare sui mercati finanziari occorre disporre di conoscenze che non tutti hanno.
Keystone
Keystone

Conoscenza finanziaria, patrimonio e influenze familiari sono i tre pilastri che determinano la propensione degli svizzeri a investire.

Keystone-SDA

25.11.2025, 15:00

25.11.2025, 15:19

A fotografare un paese diviso tra chi vede negli investimenti un'opportunità e chi li considera un gioco d'azzardo per ricchi è un sondaggio rappresentativo di Raiffeisen, condotto su oltre 1500 persone.

Dall'indagine emerge un divario netto tra investitori e non, alimentato da quelli che l'istituto reputa essere pregiudizi radicati e da una preparazione finanziaria spesso lasciata all'iniziativa personale. Si parte dalla constatazione che circa due terzi degli intervistati dichiara di investire, e proprio questo gruppo si considera «nettamente più preparato» in materia finanziaria.

Uno degli ostacoli principali all'ingresso nel mondo degli investimenti è la percezione che sia un'attività riservata a pochi. Un intervistato su cinque crede che investire sia «una pratica riservata esclusivamente ai ricchi». Inoltre, circa la metà della popolazione associa la borsa a un «casinò» o teme perdite sicure in periodi di crisi.

Questa diffidenza si riflette anche sulla disponibilità a iniziare con piccole somme: il 79% di chi già investe è convinto che valga la pena farlo anche con importi esigui, una convinzione che crolla al 39% tra chi non investe. Ma persino tra gli investitori, la fiducia nei mercati finanziari non è scontata: solo il 37% afferma di averne.

«Investire non è così complicato come sembra», commenta Tashi Gumbatshang, responsabile del centro di competenze consulenza patrimoniale e previdenziale di Raiffeisen. «Esistono soluzioni che non richiedono né grandi conoscenze né un capitale iniziale elevato. Chi va oltre i preconcetti e persegue un progetto chiaro può trarne un profitto nel lungo periodo».

Il sondaggio evidenzia una carenza formativa che inizia tra i banchi scolastici. Solo il 25% degli intervistati ha appreso nozioni finanziarie a scuola e la maggioranza ritiene che l'istituzione scolastica dovrebbe rivolgere maggiore attenzione al tema. Di conseguenza il 77% delle persone ha acquisito le proprie conoscenze in modo autonomo.

Il ruolo di «maestri di finanza» è quindi ricoperto in massima parte dai genitori. Il 70% degli intervistati cita mamma e papà come modelli principali nella gestione del denaro. Lo strumento educativo per eccellenza rimane la paghetta, utilizzata dall'87% dei genitori per insegnare ai figli a gestire il denaro.

Questa trasmissione familiare delle competenze ha un impatto diretto sulle generazioni future. Chi investe tende a sottoscrivere più frequentemente prodotti finanziari anche per i propri figli. Se il conto di risparmio gioventù è diffuso in entrambi i gruppi (63% tra gli investitori, 54% tra i non), il divario è abissale per prodotti di investimento veri e propri: il 12% degli investitori ha un piano di risparmio in fondi per i figli, una scelta che tra i non investitori non compie nessuno.

«I bambini imparano per imitazione», spiega Gumbatshang. «Chi, tramite i propri genitori, entra presto in contatto con gli investimenti, tende in seguito a investire in autonomia. L'estratto di deposito annuale rappresenta una buona occasione per parlare di investimenti con i propri figli e spiegarne il funzionamento».

Nonostante le carenze percepite, c'è ottimismo per il futuro: il 76% dei genitori è convinto che i propri figli abbiano oggi maggiori opportunità di acquisire conoscenze finanziarie di quante ne avessero loro.

Il sondaggio è stato condotto da Raiffeisen tramite un approccio online nel mese di luglio su un campione di 1500 persone residenti in Svizzera di età compresa tra i 16 e i 79 anni, rappresentativo per età, genere e regione linguistica. Come in tutti i sondaggi online, è comunque presente una distorsione verso un livello d'istruzione più elevato e un'attività online più intensa, mette in guardia la banca. In particolare, si presume che il livello d'istruzione più elevato risulti in valori più alti alle voci reddito e patrimonio.

