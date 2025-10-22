  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Risparmi Investitori in fuga dai fondi tradizionali: è boom di ETF in Svizzera

SDA

22.10.2025 - 10:00

Gli ETF sono una forma di investimento sempre più diffusa.
Gli ETF sono una forma di investimento sempre più diffusa.
Keystone

Gli investitori svizzeri stanno spostando massicciamente i propri capitali verso gli ETF, i fondi quotati in borsa, abbandonando i fondi di investimento tradizionali.

Keystone-SDA

22.10.2025, 10:00

22.10.2025, 10:04

È quanto emerge da uno studio della Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU), che fotografa un cambiamento profondo nelle strategie di risparmio.

Sebbene la quota degli ETF, con circa 1500 prodotti, sia solo del 16% di tutti i fondi d'investimento, da quattro anni la maggior parte dei nuovi capitali tende a confluire verso questo tipo di attivi. In concreto, dal 2021 il patrimonio gestito dagli ETF è aumentato del 63%, mentre quello dei fondi d'investimento classici è diminuito del 9%.

Stando alla ricerca della HSLU attualmente un quarto degli averi totali di tutti i fondi pubblici svizzeri, cioè 1876 miliardi di franchi, è investito in ETF. I fondi d'investimento classici continuano tuttavia a dominare chiaramente il mercato svizzero con 5342 miliardi di franchi e una quota del 74%.

Secondo gli estensori dello studio – realizzato per conto del portale Finanzen.ch e accompagnato da un sondaggio condotto su 3460 persone – la tendenza verso gli ETF dovrebbe continuare: l'87% degli attuali investitori in ETF prevede infatti di aumentare il proprio impegno nel segmento nei prossimi due anni.

I più letti

Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Con il principe Andrea fuori dai giochi, Eugenie e Beatrice salvano l’onore dei Windsor
Trump ha in programma di partecipare al WEF di Davos... ma non ha nemmeno ricevuto l'invito

Altre notizie

Intelligenza artificiale. Meta starebbe tagliando 600 posti di lavoro nella divisione IA

Intelligenza artificialeMeta starebbe tagliando 600 posti di lavoro nella divisione IA

Forum economico di Davos. Trump ha già in programma di partecipare al WEF... ma non ha nemmeno ricevuto l'invito

Forum economico di DavosTrump ha già in programma di partecipare al WEF... ma non ha nemmeno ricevuto l'invito

Commercio online. Amazon intende sostituire mezzo milione di posti di lavoro con un robot

Commercio onlineAmazon intende sostituire mezzo milione di posti di lavoro con un robot